В Бурятии нашли иномарку, угнанную 13 лет назад

Авто числилось в федеральном розыске



В ходе мероприятий по идентификации транспортных средств с поддельными номерами агрегатов сотрудники национального бюро Интерпола МВД по Бурятии совместно с экспертно-криминалистическим центром и коллегами из Японии выявили две иномарки, находившиеся в федеральном розыске.



При сопровождении уголовных дел по факту изменения идентификационных номеров, полицейские установили, что один автомобиль был похищен в сентябре 2004 года в Санкт-Петербурге, а другой угнан в январе 2016 года из Иркутска.



Транспортные средства помещены на специализированную стоянку и в ближайшее время будут возвращены потерпевшим. Принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших транспортные средства. Всего с начала года в республике выявлено 25 транспортных средств с изменёнными идентификационными номерами, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

