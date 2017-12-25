В Улан-Удэ перенесена экскурсия по ювелирной выставке Даши Намдакова

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На экспозиции представлено более 60 работ



Традиционная пятничная бесплатная экскурсия по выставке Даши Намдакова в связи с праздничными днями переносится на четверг 28 декабря в 14.00.



На выставке ювелирного искусства «Байкал. Преображение» проведёт авторскую экскурсию искусствовед Надежда Комарова, которая является куратором выставки и представителем Арт-фонда Даши Намдакова.



На экспозиции «Байкал. Преображение» представлено более 60 работ Даши Намдакова. Это браслеты, кольца, нагрудные украшения, скульптуры. Большая часть коллекции – ювелирные украшения и скульптуры в миниатюре. В пластике замерли азиатские легенды и мифы. Впрочем, есть и вполне реальные персонажи – воин из слоновой кости с чертами лица его отца. Родители не только вдохновляют, но вместе с сестрами и братьями Даши помогают создавать произведения искусства. К примеру, делают уже известные всем уникальные куклы ручной работы.



Мероприятие пройдёт в Музее истории Бурятии. Необходимо лишь приобрести билет на выставку, авторская экскурсия совершенно бесплатна, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

