В Улан-Удэ пройдёт «Битва снеговиков»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ состоится первый масштабный городской конкурс «Битва снеговиков-2017».



Конкурс будет проходить в формате открытого состязания с 1 по 30 декабря в два этапа.



Желающим необходимо разместить фотографии своих работ на странице группы https://vk.com/snowmandw Итоги будут озвучены на празднике в ТРЦ «Capital mall».



30 декабря у «Capital mall» состоится сама «Битва снеговиков». Также запланирована праздничная программа.



- Проект не является коммерческим, но в рамках его привлекаются организации-спонсоры, которые предоставляют призы для участников. Это первый подобный масштабный конкурс в нашем городе, - сообщили «Байкал-Daily» организаторы.

