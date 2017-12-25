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В Улан-Удэ пройдёт «Битва снеговиков»

В Улан-Удэ пройдёт «Битва снеговиков»
Общество,  25.12.2017 17:00 Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ состоится первый масштабный городской конкурс «Битва снеговиков-2017».

Конкурс будет проходить в формате открытого состязания с 1 по 30 декабря в два этапа.

Желающим необходимо разместить фотографии своих работ на странице группы https://vk.com/snowmandw Итоги будут озвучены на празднике в ТРЦ «Capital mall».

30 декабря у «Capital mall» состоится сама «Битва снеговиков». Также запланирована праздничная программа.

- Проект не является коммерческим, но в рамках его привлекаются организации-спонсоры, которые предоставляют призы для участников. Это первый подобный масштабный конкурс в нашем городе, - сообщили «Байкал-Daily» организаторы. 
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