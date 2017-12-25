Монгольская опера «Чингисхан» впервые пройдёт в Сеуле

Эта первая в мире опера, рассказывающая о герое



22 декабря в Государственной резиденции в Улан-Баторе состоялась встреча председателя парламентского постоянного комитета по социальной политике, образованию, культуре и науке Ё. Баатарбилэга с постановщиком и режиссёром из Южной Кореи Пэ Гён Хуаном.



В ходе встречи стороны обсудили культурные мероприятия, которые пройдут в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Южной Кореей. Эти торжества состоятся в 2020 году. Кроме того, стороны договорились о том, что опера «Чингисхан» пройдёт в Сеульском оперном театре (The Korea National Opera).



- Эта опера говорит не только о Чингисхане, но и о величии и быте монголов, о том, как монголы жили в 13 веке. Какие были конфликты среди наших предков. Я не слышал, что в Монголии или в других странах мира были ранее созданы оперы про Чингисхана. Поэтому я думаю, что эта опера - первая опера о Чингисхане во всем мире, - отметил композитор Б.Шарав.



Единственная в мире опера, посвящённая «отцу монгольских народов», была написана в 2003 году. Её создали заслуженный деятель искусств Монголии, компотизотор Б.Шарав, заслуженный деятель искусств Монголии, актёр и режиссер Л.Эрдэнэбулган, народный художник Ч.Гунгаасүх и народный писатель, заслуженный деятель культуры П.Бадарч, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

