В онкодиспансере Читы наркотические вещества использовали с нарушениями

Главврачу внесено представление



В Чите прокурорская проверка выявила нарушения в работе ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер». В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Медики предоставили недостоверный годовой отчёт в контролирующий орган о количестве использованных наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, к наркотическим веществам имели доступ сотрудники без заключения органов внутренних дел. Также выявлены нарушения правил учёта наркотических средств.



По результатам проверки прокурор района внес в адрес главного врача лечебного учреждения представление об устранении выявленных нарушений. Оно рассмотрено и удовлетворено, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, по постановлению прокурора ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» привлечено судом к административной ответственности за нарушение правил оборота наркотических средств. На юридическое лицо наложен административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

