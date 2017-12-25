На «Невском пятачке» под Санкт-Петербургом открыли обелиск погибшим иркутянам

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Мемориальная доска на «Невском пятачке» из зелёного гранита символизирует сибирскую тайгу



Губернатор Иркутской области Сергей Левченко открыл обелиск иркутянам, погибшим во время Великой Отечественной войны, на «Невском пятачке» в Ленинградской области.



В этом году бойцы поискового отряда «Искатель» из Иркутской области обнаружили на «Невском пятачке», где шли ожесточённые бои за Ленинград, останки семерых советских солдат. Они были захоронены в братской могиле на мемориальном комплексе «Невский пятачок». Их личные вещи - котелки, фляжки, каски, мундштук, советские монеты и армейские предметы личной гигиены – пополнили музейный фонд поискового отряда.



На торжественном мероприятии присутствовали представители правительства Ленинградской области, министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов, региональная общественная организация «Иркутское землячество «Байкал» (Москва), поисковики и председателя Иркутского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», командир поискового отряда «Искатель» имени Засухина (город Усолье-Сибирское) Нина Торопкина.



– Сегодня мы выполняем долг перед теми, кто ушёл, но защитил нашу страну, наш народ. На территории Иркутской области не было боев Великой Отечественной войны, наш регион находится далеко от Ленинграда, но более 200 тысяч сибиряков ушли на фронт, и больше половины не вернулись. Сегодня на территории Иркутской области существуют около 30 поисково-краеведческих отрядов. Они выполняют важнейшую миссию – находят солдат, которые сложили здесь голову, также как и мой дядя, Анатолий Андреевич Левченко, – обратился к собравшим Сергей Левченко.



– В Санкт-Петербург и Ленинградскую область приезжают множество молодых людей на учёбу, и из Иркутской области тоже. И теперь у них есть место, где они могут поклониться подвигу своих земляков, прикоснуться к нашей истории. Возможно, для кого-то это такая же глубоко личная история, как для семьи губернатора Иркутской области Сергея Левченко. И это хороший пример того, как нужно чтить память наших родных и близких, – отметил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.



Справка:



«Невский пятачок» - условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы, который удерживали в ходе битвы за Ленинград советские войска в 1941 – 1943 годах. По подсчётам историков, на небольшом участке (два километра на 800 метров) погибли более 230 тысяч человек. Здесь работают поисковые отряды из многих территорий РФ, иркутские поисковики регулярно выезжают в экспедиции на «Невский пятачок» с 90-х годов прошлого века.



В экспедиции этого года участвовали 14 бойцов отряда «Искатель» в возрасте от 14 до 18 лет – школьники и студенты. С момента организации «Искателя» в 1982 году поисковики побывали не только на «Невском пятачке», но и на местах боев на Халхин-Голе (Монголия) и на Суворовском плацдарме (Карелия), подняли и похоронили останки 399 солдат, пропавших без вести.





По информации пресс-службы правительства Иркутской области

