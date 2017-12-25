Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Декабря

В Улан-Удэ стало известно, как будут работать в праздники ФСК и Центральный стадион

24 Декабря

Популярное

Школьников из Бурятии свозили в Иркутск на геологический факультет

Школьников из Бурятии свозили в Иркутск на геологический факультет
Общество,  25.12.2017 16:09 Фото:ИГУ
Школьники и педагоги Аршанской школы им. П.М. Билдаева (Бурятия) приехали 21 декабря в Иркутский государственный университет

Целью стало знакомство с университетом, а точнее – с геологическим факультетом, так как все ученики являются воспитанниками филиала школы юных геологов геологического факультета ИГУ.

Филиал школы юных геологов открылся в поселке Аршан осенью этого года. В первый же день в ряды юных геологов записались почти 40 учащихся.

– На открытии у нас с лекцией выступил профессор Исаев (Виктор Исаев, профессор геологического факультета ИГУ) – настолько все было интересно, что теперь у нас все хотят идти в геологи, – говорит Ханда Сухадаева, заместитель директора Аршанской школы им. П.М. Билдаева. – А потом Светлана Владимировна (Светлана Липкина, заведующая учебно-научным геологическим музеем ИГУ, куратор школы юных геологов) привезла коллекцию камней. Так наши детишки все их подержали в руках, даже понюхали, чуть ли не на зуб пробовали – все им было интересно. Поэтому сегодня мы приехали знакомиться с факультетом. Конечно, мы не смогли привезти всех наших ребят, но отобрали тех, кто уже пишет исследовательскую работу, и 11-классников, которые стремятся поступить на геологический факультет ИГУ.

На встрече школьников и педагогов Аршанской школы приветствовал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев:

– Для университета очень важно, что уже в школе вы выбираете конкретную профессию и конкретный вуз. Очень надеюсь, что спустя некоторое время вы осознанно и с серьезным багажом придете к нам, на геологический факультет, в наш университет, и мы сможем работать с вами как со студентами, а потом возможно и как с аспирантами, коллегами, преподавателями, исследователями.

Основной разговор состоялся с деканом геологического факультета ИГУ Светланой Приминой. Она рассказала об университете, иркутской геологической школе, специфике обучения на факультете и многом другом. После официальной части школьники и педагоги Аршанской школы поближе познакомились с геологическим факультетом, посмотрели коллекцию учебно-научного геологического музея и посетили лаборатории, сообщает пресс-служба ИГУ.
У

школьники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии автобусные билеты в районы стали продавать через интернет
Общество, 25.12.2017
В Бурятии запущен сайт biletavto.ru, где можно не только узнать расписание пригородных и межрайонных рейсов, но и наличие мест, а также приобрести и забронировать билет
В Улан-Удэ предлагают поставить памятник Сталину и переименовать улицу в его честь
Общество, 25.12.2017
Региональное отделение «Партии Великое Отечество» предложило переименовать улицу Коммунистическую в Улан-Удэ в улицу Иосифа Сталина, а также поставить в центре бурятской столицы памятник «отцу народов»
В Бурятии подготовили антитеррористическую технику
Общество, 25.12.2017
В воинских частях, дислоцированных в Бурятии, а также других регионах Восточного военного округа, в преддверии новогодних праздников состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму
В Якутии наградили представителей бурятской автономии
Общество, 25.12.2017
Большим концертом в центре культуры и духовности им. А.С.Пушкина и выставкой в его фойе – в Нерюнгринском районе завершился Год национального единства, посвященный 20-летию Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов Якутии
Читинцы выражают бурное недовольство ледяными горками на центральной площади
Общество, 25.12.2017
Вместо привычных высоких ледяных красавиц в этом году гости площади Ленина видят маленькие, всего около 1,5 метров высотой, горочки
Спальный корпус для психоневрологического интерната откроется в Мухоршибирском районе
Общество, 25.12.2017
Новый спальный корпус на 50 мест для психоневрологического интерната будет сдан в эксплуатацию 28 декабря в селе Заган Мухоршибирского района
В Бурятии школьникам из Цолги подарили на Новый год спортзал
В Бурятии школьникам из Цолги подарили на Новый год спортзал
Общество, 25.12.2017
Уже в третьей четверти воспитанники школы улуса Цолга Мухоршибирского района будут заниматься в новом спортзале
В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков
В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков
Общество, 25.12.2017
Первое место заняла сборная главврачей республиканских и городских больниц
Работающих студентов могут освободить от страховых взносов
Общество, 25.12.2017
В октябре на учёте состояло 70,4 тысячи безработной молодёжи
Каждый третий россиянин хотел бы заменить паспорт на электронный
Общество, 25.12.2017
Жители считают удобным хранить несколько документов на одном носителе
Улан-Удэ занял 118-е место в рейтинге по качеству жизни
Улан-Удэ занял 118-е место в рейтинге по качеству жизни
Общество, 25.12.2017
Жителей столицы Бурятии не устраивает ЖКХ и «стоимость жизни»
В Улан-Удэ пройдёт «Битва снеговиков»
В Улан-Удэ пройдёт «Битва снеговиков»
Общество, 25.12.2017
В Улан-Удэ состоится первый масштабный городской конкурс «Битва снеговиков-2017».
В Бурятии нашли иномарку, угнанную 13 лет назад
Общество, 25.12.2017
Авто числилось в федеральном розыске
Монгольская опера «Чингисхан» впервые пройдёт в Сеуле
Общество, 25.12.2017
Эта первая в мире опера, рассказывающая о герое

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^