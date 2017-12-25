Школьников из Бурятии свозили в Иркутск на геологический факультет

Школьники и педагоги Аршанской школы им. П.М. Билдаева (Бурятия) приехали 21 декабря в Иркутский государственный университет



Целью стало знакомство с университетом, а точнее – с геологическим факультетом, так как все ученики являются воспитанниками филиала школы юных геологов геологического факультета ИГУ.



Филиал школы юных геологов открылся в поселке Аршан осенью этого года. В первый же день в ряды юных геологов записались почти 40 учащихся.



– На открытии у нас с лекцией выступил профессор Исаев (Виктор Исаев, профессор геологического факультета ИГУ) – настолько все было интересно, что теперь у нас все хотят идти в геологи, – говорит Ханда Сухадаева, заместитель директора Аршанской школы им. П.М. Билдаева. – А потом Светлана Владимировна (Светлана Липкина, заведующая учебно-научным геологическим музеем ИГУ, куратор школы юных геологов) привезла коллекцию камней. Так наши детишки все их подержали в руках, даже понюхали, чуть ли не на зуб пробовали – все им было интересно. Поэтому сегодня мы приехали знакомиться с факультетом. Конечно, мы не смогли привезти всех наших ребят, но отобрали тех, кто уже пишет исследовательскую работу, и 11-классников, которые стремятся поступить на геологический факультет ИГУ.



На встрече школьников и педагогов Аршанской школы приветствовал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев:



– Для университета очень важно, что уже в школе вы выбираете конкретную профессию и конкретный вуз. Очень надеюсь, что спустя некоторое время вы осознанно и с серьезным багажом придете к нам, на геологический факультет, в наш университет, и мы сможем работать с вами как со студентами, а потом возможно и как с аспирантами, коллегами, преподавателями, исследователями.



Основной разговор состоялся с деканом геологического факультета ИГУ Светланой Приминой. Она рассказала об университете, иркутской геологической школе, специфике обучения на факультете и многом другом. После официальной части школьники и педагоги Аршанской школы поближе познакомились с геологическим факультетом, посмотрели коллекцию учебно-научного геологического музея и посетили лаборатории, сообщает пресс-служба ИГУ.

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