|
25 Декабря
24 Декабря
Популярное
|
Школьников из Бурятии свозили в Иркутск на геологический факультет
Общество, 25.12.2017 16:09 Фото:
Школьники и педагоги Аршанской школы им. П.М. Билдаева (Бурятия) приехали 21 декабря в Иркутский государственный университет
Целью стало знакомство с университетом, а точнее – с геологическим факультетом, так как все ученики являются воспитанниками филиала школы юных геологов геологического факультета ИГУ.
Филиал школы юных геологов открылся в поселке Аршан осенью этого года. В первый же день в ряды юных геологов записались почти 40 учащихся.
– На открытии у нас с лекцией выступил профессор Исаев (Виктор Исаев, профессор геологического факультета ИГУ) – настолько все было интересно, что теперь у нас все хотят идти в геологи, – говорит Ханда Сухадаева, заместитель директора Аршанской школы им. П.М. Билдаева. – А потом Светлана Владимировна (Светлана Липкина, заведующая учебно-научным геологическим музеем ИГУ, куратор школы юных геологов) привезла коллекцию камней. Так наши детишки все их подержали в руках, даже понюхали, чуть ли не на зуб пробовали – все им было интересно. Поэтому сегодня мы приехали знакомиться с факультетом. Конечно, мы не смогли привезти всех наших ребят, но отобрали тех, кто уже пишет исследовательскую работу, и 11-классников, которые стремятся поступить на геологический факультет ИГУ.
На встрече школьников и педагогов Аршанской школы приветствовал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев:
– Для университета очень важно, что уже в школе вы выбираете конкретную профессию и конкретный вуз. Очень надеюсь, что спустя некоторое время вы осознанно и с серьезным багажом придете к нам, на геологический факультет, в наш университет, и мы сможем работать с вами как со студентами, а потом возможно и как с аспирантами, коллегами, преподавателями, исследователями.
Основной разговор состоялся с деканом геологического факультета ИГУ Светланой Приминой. Она рассказала об университете, иркутской геологической школе, специфике обучения на факультете и многом другом. После официальной части школьники и педагоги Аршанской школы поближе познакомились с геологическим факультетом, посмотрели коллекцию учебно-научного геологического музея и посетили лаборатории, сообщает пресс-служба ИГУ.
У
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии запущен сайт biletavto.ru, где можно не только узнать расписание пригородных и межрайонных рейсов, но и наличие мест, а также приобрести и забронировать билет
Региональное отделение «Партии Великое Отечество» предложило переименовать улицу Коммунистическую в Улан-Удэ в улицу Иосифа Сталина, а также поставить в центре бурятской столицы памятник «отцу народов»
В воинских частях, дислоцированных в Бурятии, а также других регионах Восточного военного округа, в преддверии новогодних праздников состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму
Большим концертом в центре культуры и духовности им. А.С.Пушкина и выставкой в его фойе – в Нерюнгринском районе завершился Год национального единства, посвященный 20-летию Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов Якутии
Вместо привычных высоких ледяных красавиц в этом году гости площади Ленина видят маленькие, всего около 1,5 метров высотой, горочки
Новый спальный корпус на 50 мест для психоневрологического интерната будет сдан в эксплуатацию 28 декабря в селе Заган Мухоршибирского района
Уже в третьей четверти воспитанники школы улуса Цолга Мухоршибирского района будут заниматься в новом спортзале
Первое место заняла сборная главврачей республиканских и городских больниц
В октябре на учёте состояло 70,4 тысячи безработной молодёжи
Жители считают удобным хранить несколько документов на одном носителе
Жителей столицы Бурятии не устраивает ЖКХ и «стоимость жизни»
В Улан-Удэ состоится первый масштабный городской конкурс «Битва снеговиков-2017».
На экспозиции представлено более 60 работ
Авто числилось в федеральном розыске
Эта первая в мире опера, рассказывающая о герое
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...