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МЧС рассказало жителям Бурятии, как безопасно нарядить ёлку
Общество, 25.12.2017 15:45 Фото:
Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает простые правила пожаробезопасной новогодней ёлки
Ёлку следует разместить на устойчивой основе, чтобы она не препятствовала выходу из помещения, находилась на расстоянии не менее 0,5 м от систем отопления, телевизоров, приемников, магнитофонов, легковоспламеняющихся материалов.
- Для украшения елки применяйте электрические гирлянды только заводского изготовления. Гирлянды закрепляйте надёжно, потому что при падении от толчка или сквозняка они могут стать причиной пожара. Обязательно проверьте исправность электрического провода, его изоляцию. Если вы заметили неисправность гирлянды: появилось мигание лампочек, искрение, сильное нагревание провода - немедленно выключите её, - отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.
Жителям также напоминают не оставлять включенную электрогирлянду без присмотра. Не следует зажигать на ёлке свечи и бенгальские огни. Не следует украшать елку целлулоидными, бумажными и другими легковоспламеняющимися игрушками, ватой.
- Что касается различных пиротехнических средств, то, во-первых, покупать их можно только в специализированных магазинах, при этом потребуйте у продавца сертификат соответствия на данный вид продукции. Также не забывайте обращать внимание на срок годности и происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие повреждения или деформации корпуса. Обращаем внимание родителей: ни в коем случае не оставляйте спички, зажигалки, бенгальские огоньки в легкодоступных для детей местах, не позволяйте детям играть с такими «игрушками», - отмечают в Главном управлении МЧС.
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