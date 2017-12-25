В Бурятии прошёл вокальный конкурс памяти Сурены Дашицыреновой

Участникам вручили призы известные артисты



В Гильбиринской средней школе Иволгинского района прошёл второй детский вокальный конкурс «Арюун Гоохон» памяти народной артистки Бурятии, заслуженной артистки России Сурены Дашицыреновой. Кроме юных земляков певицы, участвовать в конкурсе в Хурамшу приехали певцы из Оронгоя и Верхней Иволги.



На конкурс приехали друзья-коллеги известной артистки Татьяна Доржиева, Дулма Митупова, заслуженная артистка Российской Федерации Дарима Дугданова, солисты оперы заслуженный артист России Батор Будаев и Тогмит Танхаев – такое компетентное жюри выявило лучшие голоса среди участников от 7 до 15 лет.



Участники конкурса исполняли самые разные песни из детского и взрослого репертуара, на русском, бурятском и даже на французском языках. Гран-при конкурса завоевал шестиклассник Гильбиринской СОШ Данила Дашиев.



Уже в таком возрасте он чувствует себя на сцене как рыба в воде, зрительный зал тепло отзывался на его выступление – это уже большое мастерство умение не только прекрасным голосом, но и своим обаянием и артистичностью, каждым движением держать внимание публики, - сообщают организаторы.



На конкурсе также отличились и другие юные исполнители песен – первоклассник Вандан Будаев из Оронгоя, Бато-Этигэл Дабаев из Хурамши, участники вокального ансамбля 1-3 классов Оронгойской СОШ и другие. Они получили призы из рук известных артистов, напутствия о развитии своего вокального мастерства. Для собравшихся настоящим подарком стал маленький концерт, который преподнесли друзья Сурены Дашицыреновой, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Справка:



Детский вокальный конкурс своё название получил от партии Арюун Гоохон в опере Маркиана Фролова «Энхэ-Булат Батор», которая является первым произведением профессионального искусства Бурятии, частью культурного наследия бурятского народа. Эта опера была создана в конце 30-х годов прошлого столетия. Впервые «Энхэ-Булат батор» показали на I декаде бурят-монгольского искусства в Москве в 1940 году.



Автор музыки свердловский композитор Маркиан Фролов, а либретто по мотивам бурятского улигера о Шоно-баторе было написано драматургом Намжилом Балдано, который был для юных певцов почти земляком - родом из соседнего Оронгоя.



В Улан-Удэнское музыкальное училище Сурена Дашицыренова поступила и на звездном курсе она училась вместе с будущей народной артисткой СССР Галиной Шойдагбаевой, заслуженными артистами Российской Федерации Ольгой Аюровой, Софьей Данзанэ, Баиром и Викторией Базаровыми, народными артистами Бурятии Баиром Цыденжаповым, Валентином Жаргаловым, заслуженными артистами Республики Бурятия Батором Вандановым, Цыпилмой Очировой, Дулмой Митуповой, заслуженным работником культуры РБ Сэсэг Бабуевой. После кончины своей известной певицы на ее родине ее именем назвали новую улицу.



Выдающаяся певица – солистка оперы Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г.Ц. Цыдынжапова Сурэна Дашицыренова исполнила более 35 оперных партий в спектаклях бурятских, русских, зарубежных композиторов.



Музыковеды не раз отмечали убедительно и профессионально исполненные ею партии Татьяны в «Евгении Онегине», Ярославны в «Князе Игоре», Тамары в «Демоне», Мадам Баттерфляй в «Чио-Чио-сан», также Одабеллы в «Аттиле», Виолетты в «Травиате», Янжимы в опере «Сильнее смерти», Леоноры в «Трубадуре», Тоски и Турандот в одноименных операх. Ей аплодировали зрители Украины и Калмыкии, она с честью представляла вокальную школу советского и бурятского искусства в Китае и Франции, Германии и Люксембурге.



