Сто воспитанников детдомов Бурятии выиграли билет в «Новогоднюю сказку»









При этом ребята использовали различные способы: готовили объёмные снежинки из бумаги и бисера, объёмные аппликации, использовали техники киригами, оригами и вытынанку, делали воздушные шары из ниток, шары и снеговиков из пластиковых стаканчиков, ажурные сказочные домики, традиционные снежинки и даже... лося из валенка!



Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних отличился коллективной картиной «Дед Мороз спешит на праздник», созданным при помощи техники «бумагопластика».



Этой же техникой воспользовался центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник», чтобы создать панно «Снеговик-почтовик».



Наверное, самым трудоёмким и неожиданным было решение ребят из Селенгинского центра социальной помощи семье и детям. Дети своими руками от первого этапа изготовления до украшения изготовили сани Деда Мороза.



Воспитанники Хоринского социально-реабилитационного центра потратили немало терпения, чтобы сделать игрушки в форме животных из папье-маше и объёмную, многоцветную аппликацию «Новогодний домик». При этом ребята использовали различные способы: готовили объёмные снежинки из бумаги и бисера, объёмные аппликации, использовали техники киригами, оригами и вытынанку, делали воздушные шары из ниток, шары и снеговиков из пластиковых стаканчиков, ажурные сказочные домики, традиционные снежинки и даже... лося из валенка!Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних отличился коллективной картиной «Дед Мороз спешит на праздник», созданным при помощи техники «бумагопластика».Этой же техникой воспользовался центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник», чтобы создать панно «Снеговик-почтовик».Наверное, самым трудоёмким и неожиданным было решение ребят из Селенгинского центра социальной помощи семье и детям. Дети своими руками от первого этапа изготовления до украшения изготовили сани Деда Мороза.Воспитанники Хоринского социально-реабилитационного центра потратили немало терпения, чтобы сделать игрушки в форме животных из папье-маше и объёмную, многоцветную аппликацию «Новогодний домик».









В Тарбагатайском социально-реабилитационном центре и центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» (Улан-Удэ) дети читали новогодние стихи и сказки Андерсена, Маршака, Бажова и другие. А также загадывали загадки, пели песни, рисовали и лепили. В первом учреждении инсценировали сказку «Рукавичка», а во втором - «Новогодняя сказка в аэропорту».



Ребята из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Парус» (Новокижингинск) и семейная группа «Алые паруса» центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» (Баргузин) устроили настоящий парад ёлок из различных материалов.



А семейная группа «Кристалл» центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» (Баргузин) построила ледяной городок и залила каток под названием «Зимняя сказка». В Тарбагатайском социально-реабилитационном центре и центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» (Улан-Удэ) дети читали новогодние стихи и сказки Андерсена, Маршака, Бажова и другие. А также загадывали загадки, пели песни, рисовали и лепили. В первом учреждении инсценировали сказку «Рукавичка», а во втором - «Новогодняя сказка в аэропорту».Ребята из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Парус» (Новокижингинск) и семейная группа «Алые паруса» центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» (Баргузин) устроили настоящий парад ёлок из различных материалов.А семейная группа «Кристалл» центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» (Баргузин) построила ледяной городок и залила каток под названием «Зимняя сказка».









Сто участников акции из разных детских домов станут победителями - 28 декабря они приедут в столицу республики, посетят новогоднюю постановку «Пиноккио» в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева и пообщаются с Дедом Морозом и Снегурочкой. А в конце каждый получит сладкий новогодний подарок.

Сто участников акции из разных детских домов станут победителями - 28 декабря они приедут в столицу республики, посетят новогоднюю постановку «Пиноккио» в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева и пообщаются с Дедом Морозом и Снегурочкой. А в конце каждый получит сладкий новогодний подарок.

Месяц назад стартовала акция «Новогодняя сказка» для воспитанников детских домов Бурятии. Его организовали Информационное агентство «Байкал-Daily» совместно с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия при поддержке Группы компаний «Титан» и Государственного русского драматического театра имени Бестужева.С целью развития творческих способностей детей и популяризации художественного и прикладного творчества для ребят проводился конкурс творческих проектов.На участие в нём 11 организаций социального обслуживания семьи и детей подали 13 заявок.Воспитанники Курумканского центра социальной помощи, Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (Улан-Удэ), социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (Северобайкальск) семейной группы «Успех» центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» украшали свои комнаты.