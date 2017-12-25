Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Декабря

В Улан-Удэ стало известно, как будут работать в праздники ФСК и Центральный стадион

24 Декабря

Популярное

Сто воспитанников детдомов Бурятии выиграли билет в «Новогоднюю сказку»

Сто воспитанников детдомов Бурятии выиграли билет в «Новогоднюю сказку»
Общество,  25.12.2017 15:27 Фото:Baikal-daily.ru
Ребята своим творчеством заработали подарки и возможность побывать на спектакле «Пиноккио»

Месяц назад стартовала акция «Новогодняя сказка» для воспитанников детских домов Бурятии. Его организовали Информационное агентство «Байкал-Daily» совместно с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия при поддержке Группы компаний «Титан» и Государственного русского драматического театра имени Бестужева.

С целью развития творческих способностей детей и популяризации художественного и прикладного творчества для ребят проводился конкурс творческих проектов.

На участие в нём 11 организаций социального обслуживания семьи и детей подали 13 заявок.

Воспитанники Курумканского центра социальной помощи, Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (Улан-Удэ), социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» (Северобайкальск) семейной группы «Успех» центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» украшали свои комнаты. 



При этом ребята использовали различные способы: готовили объёмные снежинки из бумаги и бисера, объёмные аппликации, использовали техники киригами, оригами и вытынанку, делали воздушные шары из ниток, шары и снеговиков из пластиковых стаканчиков, ажурные сказочные домики, традиционные снежинки и даже... лося из валенка!

Северобайкальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних отличился коллективной картиной «Дед Мороз спешит на праздник», созданным при помощи техники «бумагопластика».

Этой же техникой воспользовался центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник», чтобы создать панно «Снеговик-почтовик».

Наверное, самым трудоёмким и неожиданным было решение ребят из Селенгинского центра социальной помощи семье и детям. Дети своими руками от первого этапа изготовления до украшения изготовили сани Деда Мороза.

Воспитанники Хоринского социально-реабилитационного центра потратили немало терпения, чтобы сделать игрушки в форме животных из папье-маше и объёмную, многоцветную аппликацию «Новогодний домик». 



В Тарбагатайском социально-реабилитационном центре и центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» (Улан-Удэ) дети читали новогодние стихи и сказки Андерсена, Маршака, Бажова и другие. А также загадывали загадки, пели песни, рисовали и лепили. В первом учреждении инсценировали сказку «Рукавичка», а во втором - «Новогодняя сказка в аэропорту».

Ребята из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Парус» (Новокижингинск) и семейная группа «Алые паруса» центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» (Баргузин) устроили настоящий парад ёлок из различных материалов.

А семейная группа «Кристалл» центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный» (Баргузин) построила ледяной городок и залила каток под названием «Зимняя сказка».



Сто участников акции из разных детских домов станут победителями - 28 декабря они приедут в столицу республики, посетят новогоднюю постановку «Пиноккио» в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева и пообщаются с Дедом Морозом и Снегурочкой. А в конце каждый получит сладкий новогодний подарок.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии автобусные билеты в районы стали продавать через интернет
Общество, 25.12.2017
В Бурятии запущен сайт biletavto.ru, где можно не только узнать расписание пригородных и межрайонных рейсов, но и наличие мест, а также приобрести и забронировать билет
В Улан-Удэ предлагают поставить памятник Сталину и переименовать улицу в его честь
Общество, 25.12.2017
Региональное отделение «Партии Великое Отечество» предложило переименовать улицу Коммунистическую в Улан-Удэ в улицу Иосифа Сталина, а также поставить в центре бурятской столицы памятник «отцу народов»
В Бурятии подготовили антитеррористическую технику
Общество, 25.12.2017
В воинских частях, дислоцированных в Бурятии, а также других регионах Восточного военного округа, в преддверии новогодних праздников состоялись тренировки подразделений противодействия терроризму
В Якутии наградили представителей бурятской автономии
Общество, 25.12.2017
Большим концертом в центре культуры и духовности им. А.С.Пушкина и выставкой в его фойе – в Нерюнгринском районе завершился Год национального единства, посвященный 20-летию Нерюнгринского отделения Ассамблеи народов Якутии
Читинцы выражают бурное недовольство ледяными горками на центральной площади
Общество, 25.12.2017
Вместо привычных высоких ледяных красавиц в этом году гости площади Ленина видят маленькие, всего около 1,5 метров высотой, горочки
Спальный корпус для психоневрологического интерната откроется в Мухоршибирском районе
Общество, 25.12.2017
Новый спальный корпус на 50 мест для психоневрологического интерната будет сдан в эксплуатацию 28 декабря в селе Заган Мухоршибирского района
В Бурятии школьникам из Цолги подарили на Новый год спортзал
В Бурятии школьникам из Цолги подарили на Новый год спортзал
Общество, 25.12.2017
Уже в третьей четверти воспитанники школы улуса Цолга Мухоршибирского района будут заниматься в новом спортзале
В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков
В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков
Общество, 25.12.2017
Первое место заняла сборная главврачей республиканских и городских больниц
Работающих студентов могут освободить от страховых взносов
Общество, 25.12.2017
В октябре на учёте состояло 70,4 тысячи безработной молодёжи
Каждый третий россиянин хотел бы заменить паспорт на электронный
Общество, 25.12.2017
Жители считают удобным хранить несколько документов на одном носителе
Улан-Удэ занял 118-е место в рейтинге по качеству жизни
Улан-Удэ занял 118-е место в рейтинге по качеству жизни
Общество, 25.12.2017
Жителей столицы Бурятии не устраивает ЖКХ и «стоимость жизни»
В Улан-Удэ пройдёт «Битва снеговиков»
В Улан-Удэ пройдёт «Битва снеговиков»
Общество, 25.12.2017
В Улан-Удэ состоится первый масштабный городской конкурс «Битва снеговиков-2017».
В Бурятии нашли иномарку, угнанную 13 лет назад
Общество, 25.12.2017
Авто числилось в федеральном розыске
Монгольская опера «Чингисхан» впервые пройдёт в Сеуле
Общество, 25.12.2017
Эта первая в мире опера, рассказывающая о герое

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^