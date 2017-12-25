Студенты из Бурятии стали вторыми в «Педагогике без границ»

Международный конкурс проходил в Благовещенске



С 11 по 13 декабря студенты Педагогического института Бурятского госуниверситета принимали участие в III международном конкурсе педагогического мастерства «Педагогика без границ – 2017». Конкурс проходил в стенах Благовещенского государственного педагогического университета.



Команду Бурятского государственного университета представляли 5 участников, среди них бакалавры Александра Баханова, Зоригма Ардаева, Суржэна Цыбикжапова и магистранты Елена Бороева, Виталий Мандухаев. Ребята приняли участие в различных творческих конкурсах и победили в номинации «Мудрая власть коллектива».



По результатам трёх конкурсных дней команда Педагогического института БГУ заняла 2 место из 6 команд-участников. Жюри конкурса отметило высокий уровень импровизации и творческих способностей бурятских студентов, чему свидетельствуют многочисленные награды и дипломы. Студентам представилась возможность побывать в приграничном городе Хэйхэ (КНР), посетить местный университет, пообщаться с китайскими студентами и преподавателями. Помощь в подготовке к участию студентов в международном конкурсе оказали преподаватели кафедры педагогики начального и дошкольного образования, сообщает пресс-служба БГУ.

