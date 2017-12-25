В Улан-Удэ стало известно, как будут работать в праздники ФСК и Центральный стадион

Дирекция спортивных сооружений проинформировала о режиме работы спортивных объектов с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года



Физкультурно-спортивный комплекс 30 и 31 декабря будет работать.



СПА-центр и тренажерный зал - с 09.00-15.00 ч.

Бассейн - первый сеанс в 08.15 ч.. последний сеанс в 13.30 ч.

Специализированные залы, универсальный зал, хостел - выходные дни.



Со 2 по 8 января ФСК работать не будет.



Центральный стадион, где находится самый большой каток города, 30 декабря будет работать в обычном режиме. 31 декабря здесь будет выходной день.



1 января 2018 года режим работы с 15 до 21 часа.



Со 02 по 08 января 2018 года - с 10.00-21.00.



