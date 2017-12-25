Больше 4 тысяч заявок выполнило «социальное такси» за год в Улан-Удэ

Задействовано было 4 автомобиля



В соответствии с положением о транспортном обслуживании на базе Специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников Улан-Удэ предоставляются услуги социального такси. Доставка маломобильных граждан осуществляется в пределах Улан-Удэ, в том числе на дальность от населённого пункта на расстоянии 50 км. За этот год выполнено 4137 заявок на социальное такси.



Служба оснащена 4 автотранспортными средствами, из них: 3 транспортных средства с электрическим подъёмником, 1 автомобиль «Ssang Yong Истана».



Услуги социального такси предоставляются инвалидам 1 и 2 группы по зрению и с заболеванием опорно-двигательного аппарата (в том числе дети-инвалиды); инвалидам (участники) Великой Отечественной войны; гражданам пожилого возраста и инвалидам, обслуживаемых на дому государственными учреждениями социального обслуживания, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

