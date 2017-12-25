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Бурятские самбисты завоевали 13 медалей чемпионата Сибири

Бурятские самбисты завоевали 13 медалей чемпионата Сибири
Общество,  25.12.2017 10:02 Фото:федерация самбо Бурятии
23-24 декабря в Красноярске прошли чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по самбо, являющиеся отборочными на чемпионат России

Бурятским спортсменам удалось завоевать 10 медалей в разделе боевое самбо и 3 медали в разделе спортивное самбо. Все призеры получили допуск на чемпионат России, который пройдёт 1-5 марта в Хабаровске, сообщают «Борцы Бурятии».

Боевое самбо

57 кг
Солбон Рыгзынов - 3 место

62 кг
Алдар Буданаев - 1 место
Булат Найданов - 2 место
Эрдэм Жигжитов - 3 место

68 кг
Бато Дамдинов - 2 место
Жаргал Жигжитов - 3 место

74 кг
Аюр Заптуев - 3 место

82 кг
Тимур Николаев - 3 место

100 кг
Андрей Баранов - 2 место

+100 кг
Сергей Дардаев - 2 место

Спортивное самбо

100 кг, юниоры
Александр Катушенко - 1 место

44 кг, девушки
Александра Ковалева - 1 место
Валерия Солдатова - 3 место
спорт самбо первенство СФО
 
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