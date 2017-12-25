Бурятские самбисты завоевали 13 медалей чемпионата Сибири

23-24 декабря в Красноярске прошли чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по самбо, являющиеся отборочными на чемпионат России



Бурятским спортсменам удалось завоевать 10 медалей в разделе боевое самбо и 3 медали в разделе спортивное самбо. Все призеры получили допуск на чемпионат России, который пройдёт 1-5 марта в Хабаровске, сообщают «Борцы Бурятии».



Боевое самбо



57 кг

Солбон Рыгзынов - 3 место



62 кг

Алдар Буданаев - 1 место

Булат Найданов - 2 место

Эрдэм Жигжитов - 3 место



68 кг

Бато Дамдинов - 2 место

Жаргал Жигжитов - 3 место



74 кг

Аюр Заптуев - 3 место



82 кг

Тимур Николаев - 3 место



100 кг

Андрей Баранов - 2 место



+100 кг

Сергей Дардаев - 2 место



Спортивное самбо



100 кг, юниоры

Александр Катушенко - 1 место



44 кг, девушки

Александра Ковалева - 1 место

Валерия Солдатова - 3 место



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