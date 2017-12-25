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Детское трио из Бурятии сыграло с Вячеславом Бутусовым (видео)
Общество, 25.12.2017 09:49
Ребята одержали победу в номинации «Выбор жюри» в финале конкурса талантов «Синяя птица»
Музыкальное трио из Бурятии «Алтаргана» (Тимур Найданов, Марина Цыбенова и Юлия Жамбалова) в финале телешоу «Россия-1» «Синяя птица» выступило с лидером рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеславом Бутусовым. Он спел знаменитую песню «Наутилуса» «Последнее письмо» (Гудбай, Америка). А юные музыканты из Бурятии играли в это время на национальных инструментах.
Рокер признался, что ему было приятно и неожиданно исполнять эту песню в таком музыкальном сопровождении. Ребята также признались, что не могли себе этого представить.
Ведущая передачи сказала бурятским школьникам, что они смело могут считать себя рокерами, поскольку на сцене «Синей птицы» ребята дважды исполнили рок-песни: в отборочном этапе они сыграли композицию Бориса Гребенщикова «Город золотой».
Члены жюри в очередной раз признались, что были удивлены таким исполнением песни. В конце выступления зал взорвался аплодисментами. Ребята одержали победу в номинации «Выбор жюри».
выступление музыкантов из Бурятии - с 2 часов 12 минуты
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