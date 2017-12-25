Детское трио из Бурятии сыграло с Вячеславом Бутусовым (видео)

выступление музыкантов из Бурятии - с 2 часов 12 минуты

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Юные боксёры Бурятии получили экипировку по федеральному гранту Общество, 22 декабря экипировка сборной России была вручена юным боксёрам Бурятии, членам юношеской сборной страны по боксу, воспитанникам РСШОР Ивану Горда и Мунко Дугарову