Власти района Бурятии незаконно растянули срок оплаты по конракту

После вмешательства прокуратуры предпринимателю оплатили работы



Гусиноозерская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав предпринимателей в части своевременной оплаты работ по муниципальным контрактам.



Проверкой установлено, что администрация Селенгинского района заключила муниципальный контракт с субъектом малого предпринимательства на отлов, транспортировку, содержание безнадзорных и бродячих домашних животных на территории Селенгинского района.



В муниципальном контракте было предусмотрено условие, не соответствующее требованиям закона, нарушающее права предпринимателя. А именно - увеличение срока оплаты, вопреки установленному законом.



Также в ходе проверки выявлен факт оплаты части услуг по истечении 42 рабочих дней, когда законодательством установлен 15-дневный срок оплаты.



Прокурор района внёс представление в адрес главы муниципального образования «Селенгинский район». По результатам рассмотрения произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



