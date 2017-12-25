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Лесорубы будут восстанавливать вырубленные леса в Бурятии
Общество, 25.12.2017 08:18
Это начнётся в 2018 году
В Москве прошёл итоговый «Форум действий» общероссийского народного фронта «Россия, устремлённая в будущее». В нём приняли участие эксперты бурятского отделения ОНФ. На форуме они приняли участие в нескольких тематических площадках. Отдельной тематической площадкой была «Экология будущего: устойчивое развитие». На ней обсуждали три темы: «Зелёный щит», «Сохранение леса», «Генеральная уборка».
«Зелёный щит» - это инициатива ОНФ, который добился принятия поправок в закон об охране окружающей среды, подразумевающий создание зелёных защитных поясов городов, который включает как городские земли, так и лесные земли, примыкающие к городам.
Новостью о грядущей ситуации с лесом поделился сегодня координатор проекта «Генеральная уборка» Алексей Бадмаев. С 2018 года все арендаторы, которые занимаются вырубкой леса будут должны восстановить вырубленный лес.
- Возникает вопрос – есть ли у нас заказники, которые смогут поставлять такой большой объём саженцев. На данный момент нет. Соответственно надо создавать питомники. А питомники - это появление новых рабочих мест и экология, - заявил Алексей Бадмаев.
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