В Бурятии местами ожидается небольшой снег

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 25 декабря в республике местами ожидается небольшой снег, по южному побережью Байкала умеренный снег



Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14 м/с.



Температура днём -15, -20, местами -9, -14, по северным районам до -23, -28.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура -15, -17.





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