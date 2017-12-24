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«Байкал-Daily»: Другие итоги недели

«Байкал-Daily»: Другие итоги недели
Общество,  24.12.2017 11:08 Фото:youtube.com
аллюцинации россиян относительно быстро растущих цен и бедности, вынужденная дегустация тюремной еды экс-министром России, парфюм для помоек и инновационное утопление собаки на глазах российского премьера - в еженедельном обзоре «Байкал-Daily»

Вам всё кажется


kremlin.ru

На минувшей неделе поступил долгожданный ответ от глава Банка России Эльвиры Набиуллиной на стоны всех жителей страны по поводу стремительно растущих цен. Оказывается никакого роста цен нет, это нам все кажется.  

- Люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад, — цитирует Набиуллину lenta.ru. - Люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен или когда цены меньше растут.  

В общем, как говорит Дмитрий Медведев, «вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Отсчёт начался

Творческую мысль Эльвиры Набиуллиной тут же подхватил министр труда Максим Топилин, который поставил перед собой амбициозную цель — сократить число бедных вдвое.

- Я считаю, что мы должны в течение, может быть, 6-7 лет выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с нынешних параметров между 13% и 14% до не более чем 8-9%, а даже до 7-8%, — заявил Топилин.

Очевидно бороться с бедностью эффективнее всего методом разубеждения людей в том что они бедные. Если чаще говорить людям, что они на самом деле живут вполне зажиточно, то проблему бедности действительно можно легко разрешить. Повторяйте: «мы не бедные, это нам кажется что у нас нет денег на еду и одежду, а на самом деле все хорошо» - и жизнь наладится.

А в тюрьме сейчас макароны…



Поступали на закончившейся неделе и другие позитивные новости, которые успокоят многих ответственных чиновников Бурятии, да и простых наших земляков в силу разных причин пока еще прибывающих на свободе. Находящийся в местах лишения свободы бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщает о небывалом росте качества еды в отечественной пенитенциарной системе. В частности он доволен едой в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

— У него всё хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша, — отмечают источники life.ru из окружения экс-министра.

В общем, дорогие друзья, сухари сушить перед отправкой в места не столь отдаленные больше нет смысла — вас приветливо встретят и вкусно накормят.

Духи для помойки

Тем временем, в городе Балашиха что в Московской области продемонстрирован опыт по искоренению неприятных запахов исходящих от свалок, очистных сооружений и прочих мест скопления отходов, сообщает life.ru. Во время визита Путина до той поры отчаянно вонявшая свалка «Кучино» с 400 миллионами тонн отходов вдруг заблагоухала цветами. Как оказалось, власти города запустили в работу некие «аэрозольно-распылительные установки». Вот, умеют же, когда захотят!

Этот опыт всенепременно должны изучить чиновники городской администрации Улан-Удэ, поскольку, если честно, летом в центре города слегка (на самом деле не слегка) воняет. Особенно когда ветер дует со стороны очистных сооружений.

Что случилось с собакой?


Самое громкое событие недели в сфере охраны животных случилось во время визита сербского президента Александра Вучича в Россию. В Ютуб попало видео, где на глазах радостных вице-премьера Дмитрия Рогозина и сербского руководителя в прозрачном чане с жидкостью топят таксу. Интернет взорвался гневными комментариями, и не мудрено. Одной, значит, рукой Владимир Путин ужесточает наказание за жестокое обращение с животными, а другой рукой его подчиненные топят собачек в чанах с водой.

Но как оказалось такса, которую топили на глазах у журналистов, оказалась живой и здоровой. Во всяком случае так утверждает Дмитрий Рогозин на своей странице в фейсбуке. Он сказал что это новейшая разработка ученых (по другой версии разработка 70-ых годов), и в чане была не вода, а кислородосодержащая жидкость, которой можно дышать, сообщает life.ru. В общем, даже если такса и осталась живой, осадочек всё равно остался. Этот пример — другим наука. Не хотите чтобы на вас ругался весь интернет - не выставляйте на всеобщее обозрение двусмысленных видеороликов.
итоги недели
 
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