«Байкал-Daily»: Другие итоги недели

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На минувшей неделе поступил долгожданный ответ от глава Банка России Эльвиры Набиуллиной на стоны всех жителей страны по поводу стремительно растущих цен. Оказывается никакого роста цен нет, это нам все кажется.



- Люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад, — цитирует Набиуллину lenta.ru. - Люди, конечно, замечают рост цен больше, чем снижение цен или когда цены меньше растут.В общем, как говорит Дмитрий Медведев, «вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».Творческую мысль Эльвиры Набиуллиной тут же подхватил министр труда Максим Топилин, который поставил перед собой амбициозную цель — сократить число бедных вдвое.- Я считаю, что мы должны в течение, может быть, 6-7 лет выйти на количество людей с доходами ниже прожиточного минимума с нынешних параметров между 13% и 14% до не более чем 8-9%, а даже до 7-8%, — заявил Топилин.Очевидно бороться с бедностью эффективнее всего методом разубеждения людей в том что они бедные. Если чаще говорить людям, что они на самом деле живут вполне зажиточно, то проблему бедности действительно можно легко разрешить. Повторяйте: «мы не бедные, это нам кажется что у нас нет денег на еду и одежду, а на самом деле все хорошо» - и жизнь наладится.





Поступали на закончившейся неделе и другие позитивные новости, которые успокоят многих ответственных чиновников Бурятии, да и простых наших земляков в силу разных причин пока еще прибывающих на свободе. Находящийся в местах лишения свободы бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщает о небывалом росте качества еды в отечественной пенитенциарной системе. В частности он доволен едой в следственном изоляторе «Матросская Тишина».— У него всё хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша, — отмечают источники life.ru из окружения экс-министра.В общем, дорогие друзья, сухари сушить перед отправкой в места не столь отдаленные больше нет смысла — вас приветливо встретят и вкусно накормят.Тем временем, в городе Балашиха что в Московской области продемонстрирован опыт по искоренению неприятных запахов исходящих от свалок, очистных сооружений и прочих мест скопления отходов, сообщает life.ru. Во время визита Путина до той поры отчаянно вонявшая свалка «Кучино» с 400 миллионами тонн отходов вдруг заблагоухала цветами. Как оказалось, власти города запустили в работу некие «аэрозольно-распылительные установки». Вот, умеют же, когда захотят!Этот опыт всенепременно должны изучить чиновники городской администрации Улан-Удэ, поскольку, если честно, летом в центре города слегка (на самом деле не слегка) воняет. Особенно когда ветер дует со стороны очистных сооружений.

Что случилось с собакой?





Самое громкое событие недели в сфере охраны животных случилось во время визита сербского президента Александра Вучича в Россию. В Ютуб попало видео, где на глазах радостных вице-премьера Дмитрия Рогозина и сербского руководителя в прозрачном чане с жидкостью топят таксу. Интернет взорвался гневными комментариями, и не мудрено. Одной, значит, рукой Владимир Путин ужесточает наказание за жестокое обращение с животными, а другой рукой его подчиненные топят собачек в чанах с водой.Но как оказалось такса, которую топили на глазах у журналистов, оказалась живой и здоровой. Во всяком случае так утверждает Дмитрий Рогозин на своей странице в фейсбуке. Он сказал что это новейшая разработка ученых (по другой версии разработка 70-ых годов), и в чане была не вода, а кислородосодержащая жидкость, которой можно дышать, сообщает life.ru. В общем, даже если такса и осталась живой, осадочек всё равно остался. Этот пример — другим наука. Не хотите чтобы на вас ругался весь интернет - не выставляйте на всеобщее обозрение двусмысленных видеороликов.