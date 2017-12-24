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Забайкальский Дед Мороз получил «прописку» в зоопитомнике под Читой
Общество, 24.12.2017 09:18
23 декабря в структурном подразделении Читинского зоопарка – зоопитомнике «Амодово» открылась резиденция Деда Мороза. В этот день сказочного дедушку и посетило порядка 30 ребят. Об этом Заб.ру сообщила научный сотрудник зоопарка Анна Самойлова
- Сегодня мы торжественно открыли резиденцию Деда Мороза. На встречу с дедушкой приехали около 30 ребят. Ребят встретили сам Дед Мороз, его внучка Снегурочка и животные – целый зоопарк, которые живут здесь же: это кролики, лис, северные олени, сова, козлик. Для детей проведена развлекательная программа, включая катание на лошади, - рассказала собеседница портала.
Анна Самойлова отметила, что небольшая избушка – это только начало строительства большой резиденции, где будет и почта, и гостиная, и дом Деда Мороза.
Напомним, о строительстве резиденции Деда Мороза под Читой было заявлено в начале июля. Позднее в зоопарке сообщили, что для резиденции приобрели двух северных оленей.
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