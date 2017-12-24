В Бурятии сохраняется неустойчивая погода

24 декабря по республике сохранится неустойчивая погода, местами снег. Ветер северо-западный 5-10, днем местами порывы до 12-17 м/с, поземок



Температура ночью 17-22, местами до 26, по крайнему северу до 32, по Прибайкалью 8-13, днем 10-15, по Прибайкалью до 6, по северу до 20-25 мороза.



В Улан-Удэ ночью небольшой, днем умеренный снег. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью минимальная 17-19, днем 11-13 мороза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.



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