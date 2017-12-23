В Бурятии прошёл гарнизонный развод



Перед заступлением на охрану общественного порядка глава поселения Евгений Сорокин и начальник Отдела МВД России по Заиграевскому району Сергей Эрдынеев вручили благодарности сотрудникам правоохранительных органов, военнослужащим и членам ДНД.



Подполковник полиции Сергей Эрдынеев отметил, что несение службы в период предновогодних и новогодних праздников требует от всех сотрудников, задействованных в охране общественного порядка, особой бдительности и профессионализма.



После проведения инструктажа и доведения оперативной обстановки руководством правоохранительных органов была проверена готовность полицейских, военнослужащих и членов ДНД к несению службы.



Завершив проверку форменного обмундирования, наличия всех средств необходимых для несения службы, сотрудники приступили к охране общественного порядка на территории Заиграевского района, сообщает пресс-служба МВД по республике.

