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В Бурятии просят принять закон о «зелёных щитах»

Общество,  22.12.2017 20:18
Об этом рассказал руководитель Центра общественного мониторинга экологии и защиты леса ОНФ Бурятии, эколог и геолог Евгений Кислов

«Зелёный щит» - это инициатива ОНФ, который добился принятия поправок в закон об охране окружающей среды, подразумевающий создание зелёных защитных поясов городов.

- В начале казалось, что тут всё просто и понятно. Во время реализации этого закона выяснилось, что у нас есть очень большая региональная разнородность в этом вопросе. Тем не менее в 10 регионах такие защитные леса уже созданы. Зачем их создавать, поскольку сейчас уже существуют такие региональные зонирования леса, которые позволят лесам иметь такую защитную функцию? Дело в том, что в этих зелёных защитных поясах запрещена практически любая хозяйственная деятельность, кроме рекреационной. Закон закрепляет особую роль общественных инспекторов, которые могут обеспечить сохранность леса. Мы же видим у нас в Улан-Удэ, что даже в тех лесных насаждениях, которые есть у нас в городе лесорубы рубят лес. И власть не может с этим энергично бороться, - говорит руководитель Центра общественного мониторинга экологии и защиты леса ОНФ Бурятии, эколог и геолог Евгений Кислов.

В Бурятии этот вопрос затянулся, но уже в январе назначены общественные слушания, которые должна провести Общественная палата в республике Бурятия. Это предусмотрено законодательством.

- В дальнейшем я надеюсь, что будет принято положительное решение и оно будет передано в Народный Хурал для принятия закона республики о защитных лесах городских округов. Конечно, тут есть много трудностей. Чиновники кивают на то, что эти леса не предусмотрены лесным кодексом, в Северобайкальске до сих пор не проведены лесоустроительные работы, что является нарушением. Я думаю, что мы должны с органами власти преодолеть эти проблемы и довести этот вопрос до конца, - сообщил он.

Речь о данном проекте шла на «Форум действий» ОНФ в Москве. Евгений Кислов отметил, что происходил активный обмен мнениями представителей различных регионов.

- Это гораздо лучше, чем просто какие-то сухие дежурные доклады чиновников. Я увидел там для себя достаточно много нового. Были представлены современные технологии, которые позволяют защищать лес, дистанционное зондирование, то есть космические снимки, также изучение древесины, которая позволяет точно установить откуда происходит данное срубленное дерево. Теперь можно уже поставить заслон той торговле бумагой, лицензией добычи леса, которая сейчас происходит. В одном месте якобы лесосека, в другом – черный лесоруб рубит древесину и покупает бумаги. Это всё можно прекратить, - рассказал Евгений Кислов.

Очень интересным, по его словам, было выступление отделения ОНФ, которое в недавнем прошлом руководило лесной службой Украины. Они поделились своим опытом, который оказался очень интересным для него.

- Для себя я вынес прежде всего то, что после распада Советского союза леспромхозы на Украине превратились в княжества и их руководители сами стали определять цену на лес. Вы сами понимаете, что коррупционная составляющая тут есть. Тогда руководство Украины решило ввести лесные аукционы в каждой области. В результате без увеличения лесосеки уровень продажи леса увеличился сразу на 30 процентов. Мне кажется, что это очень важный и интересный опыт и его надо расширять не только на лес, но и на другие полезные ископаемые, - говорит Евгений Кислов.


закон экология
 
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