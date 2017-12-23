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Пункты продажи пиротехники проверили в Улан-Удэ
Общество, 23.12.2017 10:06
В преддверии новогодних праздников в Бурятии проходит сезонная профилактическая операции «Новый год»
Цель акции - предотвращение пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций, в том числе в жилых домах, на объектах с массовым нахождением людей и в местах реализации пиротехнической продукции. Накануне сотрудники МЧС России и полиции проверили пункты продажи пиротехники в Улан-Удэ.
Павильоны фейерверков на рынке «Народный» соответствуют требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к подобным объектам. Автоматическая пожарная сигнализация исправна, на продукцию имеются сертификаты соответствия, а продавцы знают свои действия в случае пожара.
- Всего в республике установлен 91 пункт продажи пиротехники. В рамках подготовки к проведению новогодних праздников инспекторы Государственного пожарного надзора проводят обследования данных объектов. Нарушений пока не выявлено. В прошлом году к административной ответственности были привлечены 5 должностных лиц, сумма штрафа составила от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей. На юридических лиц санкция предусматривает от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Надзорно-профилактические мероприятия будут проводиться в течение всех новогодних и рождественских праздников, до 9 января, - сообщил главный специалист Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Бурятия Александр Базарон.
Сотрудники МЧС России совместно с заинтересованными ведомствами продолжают профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей.
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