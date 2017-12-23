Детсадовцы Бурятии учатся безопасности на дороге

Для формирования у детей навыков безопасного поведения на дороге сотрудники ГИБДД регулярно проводят занятия в дошкольных учреждениях



Так, в посёлке Нижнеангарск в очередной раз прошёл урок дорожной грамотности для воспитанников детского сада «Северяночка».



Во время встречи юным участникам дорожного движения напомнили о правилах безопасного поведения на улице и в транспорте. Дети повторили правила перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, значение сигналов светофора и предупредили о недопустимости игр вблизи дороги. Также малышам рассказали о пользе ношения световозвращающих элементов и наглядно показали, как они делают видимыми юных пешеходов для водителей. Дети узнали о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств во время поездок в автомобиле.



После бесед с детьми автоинспекторы обратились к их родителям. Мамам и папам рекомендовали приобрести для своих детей световозвращающие элементы, которые можно разместить на верхней одежде, рюкзаках или санках. Также взрослым вручили памятки о правилах выбора автокресел для юных пассажиров.



В преддверии новогодних праздников и зимних каникул полицейские постараются посетить как можно больше детских садов и школ, чтобы повторить с детьми правила безопасного поведения на дороге, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

