Новогодние праздники прошли в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ



Участники праздника – дети и взрослые - дружно водили хоровод вокруг ёлки, пели песни и играли в весёлые игры.



- Дети получили незабываемые впечатления от общения с Дедом Морозом и Снегурочкой, братцем Ветром и Вьюгой. Всего в мероприятиях приняли участие более 160 человек. После представлений Дед Мороз и Снегурочка вручили всем сладкие подарки и игрушки за новогодние костюмы, - рассказали организаторы.



Новогодние мероприятия были организованы при финансовой поддержке депутатов Улан-Удэнского городского Совета, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



22 декабря в микрорайонах Южный и Тальцы состоялись мероприятия, посвящённые празднику Нового года. На торжестве артисты ДК «Забайкальский» порадовали всех новой развлекательной программой «Весёлые забавы у новогодней ёлки».