Молодёжь Улан-Удэ соберётся на новогодний бал



В преддверии нового 2018 года в центре поддержки молодёжных инициатив пройдёт новогодний бал «Snow ball». Мероприятие состоится 23 декабря в 15:00. В нём примут участие молодёжные общественные организации вузов и ссузов Улан-Удэ.



Необходимое условие для участников бала - строгий дресс-код. Молодые люди должны быть одеты в классические костюмы, а девушки должны прийти в вечерних платьях.



Целями новогоднего бала являются придание общественной значимости достижениям лучших активистов города, а также формирование эстетических ценностей среди молодёжи, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

