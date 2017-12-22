В горах Бурятии возможен сход снежных лавин



Как передают синоптики, в горах республики возможен сход снежных лавин из-за свежевыпавшего снега. Кроме того, сохраняется риск происшествий на турмаршрутах по причине неблагоприятных метеоусловий. Спасатели рекомендуют гражданам не пренебрегать предупреждениями специалистов и воздержаться от посещения гор.



Рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин. Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год. По словам специалистов по метеорологии, угроза существует «в течение всего периода залегания снежного покрова», а это - с октября по май.



Отметим, что организаторы активных видов туризма в России не позднее, чем за 10 рабочих дней должны информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения. При регистрации в поисково-спасательных службах туристы получают инструктаж и необходимые рекомендации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Бурятии.





