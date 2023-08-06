В Бурятии рухнуло промышленное производство



В июне 2023-го по сравнению с июнем 2022-го промышленное производство в Бурятии снизилось на 1%, а с маем этого года – поднялось на 5%. В целом же за шесть месяцев оно упало на 10,6% по отношению к аналогичному периоду 2022-го. Об этом сообщили в Бурятстате.



Все показатели в обрабатывающих производствах оказались ниже прошлогодних на 26,9%.



- Наибольший рост при этом наблюдался рост в отраслях, связанных с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 22,1%). В энергетическом секторе он составил 9,9%, в сырьевом – 2,8%, – отметили в ведомстве.



Кроме того, в республике увеличилась добыча угля и прочих полезных ископаемых (на 11,8%), производство продуктов (на 22,5%), текстильных изделий (на 72,3%), одежды (на 14,9%) и кожи и изделий из кожи (в 2,3 раза).



Прирост также показали полиграфическая деятельность и копирование носителей информации (на 9,7%), производство химических веществ и химических продуктов (на 35,6%), резиновых и пластмассовых изделий (на 23,3%), электронных и оптических, компьютеров, металла и электрического оборудования (на 26,8%), обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (на 9,9%), сбор и обработка сточных вод (на 24,3%) плюс обработка и утилизация отходов и вторичного сырья (на 25,8%).

