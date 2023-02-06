06 февраля

05 февраля

Популярное

Завод в ДНР получил крупный заказ от Бурятии после долгого простоя

Завод в ДНР получил крупный заказ от Бурятии после долгого простоя
Экономика, 
На предприятии изготовят 8 километров водопроводных труб

Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко сообщил в своём telegram-канале, что завод по выпуску полиэтиленовых труб, который находится в посёлке Новый Свет, получил первый крупный заказ от Бурятии.

- На нашем предприятии будет произведено 8 километров водопроводных труб – а это два месяца непрерывной работы. С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего 12 часов, – пояснил Хоценко.


Завод, по его словам, заработал недавно после долгого простоя. В ближайшее время там планируют открыть новый цех по производству фитингов для соединения трубопроводов.

- Важно, чтобы предприятия нашей республики восстанавливались, чтобы создавались новые рабочие места и расширялась промышленная география. Работу продолжаем,  – добавил премьер-министр ДНР.


Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия строит новый водовод в Старобешевском районе ДНР, над которым взяла шефство минувшим летом. Работы начались в 2022 году. Там уже заменили самый ветхий участок. Сварено два километра трубопровода. Готова и траншея к укладке труб. Этот этап завершится на текущей неделе.

- В феврале стартует второй, который предполагает прокладку оставшихся восьми километров. На объекте работают 12 человек, задействовано 4 единицы техники. Строительство завершится в июне. С этого момента жители смогут без ограничений пользоваться водой. Мощность нового водовода – четыре с половиной тысячи кубов в час. Это пять насосных станций, две из которых будут находиться в резерве, – пояснил  ранее зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Трубы для водовода как раз и решили приобрести у местного производителя.

-Я побывал на заводе, посмотрел как идёт производство. Качество отличное, – добавил Евгений Луковников.

Всего в 2023 году в Старобешевском районе отремонтируют более 60 объектов. Власти Бурятии заключили контракты на проектные работы по 13-ти из них на общую сумму в шесть миллионов рублей. 


промышленность ремонт завод

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Завод в ДНР получил крупный заказ от Бурятии после долгого простоя
Завод в ДНР получил крупный заказ от Бурятии после долгого простоя
Экономика, 06.02.2023
На предприятии изготовят 8 километров водопроводных труб
В Улан-Удэ назвали следующее по популярности после Москвы авианаправление
В Улан-Удэ назвали следующее по популярности после Москвы авианаправление
Экономика, 03.02.2023
По маршруту Улан-Удэ - Новосибирск и обратно за год перевезено более 100 тысяч пассажиров
В Бурятии увеличилось число самозанятых
В Бурятии увеличилось число самозанятых
Экономика, 03.02.2023
Большая часть самозанятых работает в сфере услуг
В Бурятии вернули долги по зарплате 63 работникам ЖКХ
В Бурятии вернули долги по зарплате 63 работникам ЖКХ
Экономика, 03.02.2023
Долг по зарплате составил более 1,3 миллиона рублей
Беларусь стала основным внешнеторговым партнёром Бурятии среди стран СНГ
Беларусь стала основным внешнеторговым партнёром Бурятии среди стран СНГ
Экономика, 03.02.2023
Такие данные представил Фонд регионального развития Бурятии
В Улан-Удэ дорожают «квадраты» в новостройках
В Улан-Удэ дорожают «квадраты» в новостройках
Экономика, 03.02.2023
А цены на сами квартиры в январе немного снизились
Жителей Бурятии опять порадовали ростом зарплат
Жителей Бурятии опять порадовали ростом зарплат
Экономика, 02.02.2023
В Бурятстате заявили, что за месяц они увеличились ещё на 279 рублей
Жители Бурятии продолжат пользоваться льготными дальневосточными авиаперевозками
Жители Бурятии продолжат пользоваться льготными дальневосточными авиаперевозками
Экономика, 31.01.2023
Правительство РФ продлило программу льготных авиаперевозок до 2025 года
Население Бурятии сокращается
Население Бурятии сокращается
Экономика, 30.01.2023
Зафиксирована и естественная убыль, и миграционный отток
Доступ к чистой воде получат ещё 87 тысяч жителей Бурятии
Доступ к чистой воде получат ещё 87 тысяч жителей Бурятии
Экономика, 30.01.2023
На строительство сетей водоснабжения выделят 1,3 миллиарда рублей
У ТПП Бурятии появился общественный представитель в Монголии
У ТПП Бурятии появился общественный представитель в Монголии
Экономика, 30.01.2023
Он будет помогать бизнесменам из республики в соседней стране
Жителям Бурятии пока не грозит «достижение дна»
Жителям Бурятии пока не грозит «достижение дна»
Экономика, 30.01.2023
Им предрекли рост зарплат и повышение пенсий 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^