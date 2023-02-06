Завод в ДНР получил крупный заказ от Бурятии после долгого простоя

На предприятии изготовят 8 километров водопроводных труб

















- В феврале стартует второй, который предполагает прокладку оставшихся восьми километров. На объекте работают 12 человек, задействовано 4 единицы техники. Строительство завершится в июне. С этого момента жители смогут без ограничений пользоваться водой. Мощность нового водовода – четыре с половиной тысячи кубов в час. Это пять насосных станций, две из которых будут находиться в резерве, – пояснил ранее зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. Как сообщал «Байкал-Daily» , Бурятия строит новый водовод в Старобешевском районе ДНР, над которым взяла шефство минувшим летом. Работы начались в 2022 году. Там уже заменили самый ветхий участок. Сварено два километра трубопровода. Готова и траншея к укладке труб. Этот этап завершится на текущей неделе.- В феврале стартует второй, который предполагает прокладку оставшихся восьми километров. На объекте работают 12 человек, задействовано 4 единицы техники. Строительство завершится в июне. С этого момента жители смогут без ограничений пользоваться водой. Мощность нового водовода – четыре с половиной тысячи кубов в час. Это пять насосных станций, две из которых будут находиться в резерве, – пояснил ранее зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.





Трубы для водовода как раз и решили приобрести у местного производителя.



-Я побывал на заводе, посмотрел как идёт производство. Качество отличное, – добавил Евгений Луковников.





Всего в 2023 году в Старобешевском районе отремонтируют более 60 объектов. Власти Бурятии заключили контракты на проектные работы по 13-ти из них на общую сумму в шесть миллионов рублей.









Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко сообщил в своём telegram-канале, что завод по выпуску полиэтиленовых труб, который находится в посёлке Новый Свет, получил первый крупный заказ от Бурятии.- На нашем предприятии будет произведено 8 километров водопроводных труб – а это два месяца непрерывной работы. С начала запуска линии и до выпуска первой готовой трубы проходит всего 12 часов, – пояснил Хоценко.Завод, по его словам, заработал недавно после долгого простоя. В ближайшее время там планируют открыть новый цех по производству фитингов для соединения трубопроводов.- Важно, чтобы предприятия нашей республики восстанавливались, чтобы создавались новые рабочие места и расширялась промышленная география. Работу продолжаем, – добавил премьер-министр ДНР.