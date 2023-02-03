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В Бурятии вернули долги по зарплате 63 работникам ЖКХ

В Бурятии вернули долги по зарплате 63 работникам ЖКХ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Долг по зарплате составил более 1,3 миллиона рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали с местной организации более 1,3 миллиона рублей. Такую сумму компания, работающая в сфере ЖКХ, задолжала в качестве заработной платы 63 сотрудникам, сообщает УФССП по Бурятии.

- Руководство организации не торопилось в добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность. Тогда судебный пристав, ведущий исполнительное производство, вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящихся на расчетных счётах в банках, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день вся задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.


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