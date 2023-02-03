Беларусь стала основным внешнеторговым партнёром Бурятии среди стран СНГ

Такие данные представил Фонд регионального развития Бурятии



В 2022 году Бурятия сотрудничала с 63 странами мира. Среди стран СНГ основным внешнеторговым партнёром Бурятии стала Беларусь, сообщает Фонд регионального развития (ФРР) республики.



- По итогам 11 месяцев 2022 года оборот внешней торговли Бурятии и Белоруссии вырос в 5,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, экспортные поставки возросли в 1,2 раза, - говорится в сообщении.



Бурятия поставляет в Беларусь бумагу и картон, изделия из дерева, древесный уголь, изделия из чёрных металлов, кедровый орех, напитки и кондитерские изделия.



Основную долю импорта из Беларуси составляют электрические машины и оборудование, пластмассу и изделия из неё, мебель, постельные принадлежности, лампы, столовые приборы.



При этом, как отмечает ФРР Бурятии, белорусские предприниматели сами активно ищут партнёров в Бурятии.

