Такие данные представил Фонд регионального развития Бурятии
В 2022 году Бурятия сотрудничала с 63 странами мира. Среди стран СНГ основным внешнеторговым партнёром Бурятии стала Беларусь, сообщает Фонд регионального развития (ФРР) республики.
- По итогам 11 месяцев 2022 года оборот внешней торговли Бурятии и Белоруссии вырос в 5,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, экспортные поставки возросли в 1,2 раза, - говорится в сообщении.
Бурятия поставляет в Беларусь бумагу и картон, изделия из дерева, древесный уголь, изделия из чёрных металлов, кедровый орех, напитки и кондитерские изделия.
Основную долю импорта из Беларуси составляют электрические машины и оборудование, пластмассу и изделия из неё, мебель, постельные принадлежности, лампы, столовые приборы.
При этом, как отмечает ФРР Бурятии, белорусские предприниматели сами активно ищут партнёров в Бурятии.
Беларусь стала основным внешнеторговым партнёром Бурятии среди стран СНГ
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