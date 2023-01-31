Жители Бурятии продолжат пользоваться льготными дальневосточными авиаперевозками

Правительство РФ продлило программу льготных авиаперевозок до 2025 года
Программа субсидирования перелётов по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа (ДФО) продлена до конца 2025 года. Постановление об этом подписал накануне председатель правительства Михаил Мишустин.
Сейчас государство субсидирует перелёты по 37 востребованным у граждан Дальнего Востока направлениям. В их числе: Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Улан-Удэ, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск.
Всего в 2023 году на программу льготных дальневосточных авиаперевозок из федерального бюджета будет выделено не менее 5,9 млрд рублей.
- Программа льготных авиаперелётов очень востребована гражданами. Только в прошлом году ей воспользовалось свыше 350 тысяч человек», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 30 января. По его словам, государству необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелётов в соседние регионы.
Сейчас стоимость субсидированного перелёта составляет от 1 тыс. до 10,7 тыс. рублей (в одну сторону) в зависимости от маршрута.
Полёты по социально значимым направлениям осуществляет единая Дальневосточная авиакомпания. Она была создана в 2020 году по поручению президента России на базе регионального авиаперевозчика «Аврора».
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в своем телеграм-канале о действующих на сегодня субсидированных маршрутах:
- В Бурятии действуют субсидированные маршруты, выполняемые единой дальневосточной авиакомпанией «Аврора» из Улан-Удэ в Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Якутск, Хужир. Есть субсидированные маршруты по направлениям из Улан-Удэ - в Москву, Новосибирск, Сочи.
Глава также добавил, что из федерального бюджета субсидируются рейсы из Улан-Удэ в Благовещенск, Южно-Сахалинск, Томск, Кызыл, и рейсы Таксимо - Красноярск и Нижнеангарск - Красноярск. Из республиканского бюджета выделяются субсидии на маршруты из Улан-Удэ в Нижнеангарск, Таксимо, и внутри Баунтовского района.
Полётами по этим направлениям занимаются авиакомпании «ИрАэро», «КрасАвиа», «Ред Вингс».
Жители Бурятии продолжат пользоваться льготными дальневосточными авиаперевозками
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