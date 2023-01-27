В Бурятии проезд на пригородном маршруте подорожает сразу на 7 рублей

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Местные жители недовольны таким решением



С 1 февраля пассажирам за проезд на маршруте из Иволгинска в Улан-Удэ придётся платить 65 рублей. Стоимость проезда вырастет сразу на 7 рублей.



Наболевший вопрос обсудили в группе «Иволга-инфо. 24/7».



- Ходит информация, что с 1 февраля поднимается тариф на маршруте 130 аж на 7 рублей. Хотелось бы узнать, это правда? Они поднимали плату за проезд в 2021-м, насколько я помню, разрешается поднимать плату один раз в год, - поинтересовался местный житель.



В министерстве транспорта Бурятии подтвердили информацию. С 1 февраля 2023 года на автобусном маршруте №130 «Улан-Удэ – Иволгинск» действует новый тариф – 65 рублей. Ранее, с 1 января 2022 года, стоимость билета составляла 58 рублей.



- Поскольку перевозка пассажиров и багажа на маршруте №130 осуществляется по нерегулированным тарифам, перевозчик вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда в автобусе, но не более одного раза в год, уведомив пассажиров и министерство за 10 дней до изменения тарифа. Установление тарифов проводится в соответствии с постановлением правительства Республики Бурятия от 10.03.2017 № 93, - отметили в минтрансе.



Оценкой тарифов в общественном транспорте занимается Бурятское УФАС. Жителям, если они считают повышение неправомерным, советуют направить заявление в антимонопольную службу через интернет-приёмную: https://fas.gov.ru/pages/zavyshenie-cen-na-uslugi

