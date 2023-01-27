Местные жители недовольны таким решением
С 1 февраля пассажирам за проезд на маршруте из Иволгинска в Улан-Удэ придётся платить 65 рублей. Стоимость проезда вырастет сразу на 7 рублей.
Наболевший вопрос обсудили в группе «Иволга-инфо. 24/7».
- Ходит информация, что с 1 февраля поднимается тариф на маршруте 130 аж на 7 рублей. Хотелось бы узнать, это правда? Они поднимали плату за проезд в 2021-м, насколько я помню, разрешается поднимать плату один раз в год, - поинтересовался местный житель.
В министерстве транспорта Бурятии подтвердили информацию. С 1 февраля 2023 года на автобусном маршруте №130 «Улан-Удэ – Иволгинск» действует новый тариф – 65 рублей. Ранее, с 1 января 2022 года, стоимость билета составляла 58 рублей.
- Поскольку перевозка пассажиров и багажа на маршруте №130 осуществляется по нерегулированным тарифам, перевозчик вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда в автобусе, но не более одного раза в год, уведомив пассажиров и министерство за 10 дней до изменения тарифа. Установление тарифов проводится в соответствии с постановлением правительства Республики Бурятия от 10.03.2017 № 93, - отметили в минтрансе.
Оценкой тарифов в общественном транспорте занимается Бурятское УФАС. Жителям, если они считают повышение неправомерным, советуют направить заявление в антимонопольную службу через интернет-приёмную: https://fas.gov.ru/pages/zavyshenie-cen-na-uslugi
В Бурятии проезд на пригородном маршруте подорожает сразу на 7 рублей
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Местные жители недовольны таким решением
Масштабные работы будут продолжены в ряде районов республики
Сейчас широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка
Ставки по транспортному налогу увеличатся в зависимости от категории, мощности и года выпуска транспорта
Экономика, 26.01.2023
Овощи открытого грунта дешевеют несколько месяцев подряд
Экономика, 25.01.2023
Иск подала прокуратура
Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. ВИДЕО
Глава Бурятии Алексей Цыденов представил итоги социально-экономического развития региона за прошедший год Юрию Трутневу
Больше всего вакансий в разделе «Сельское хозяйство»
К 2027 году жизнь в республике мечтают сделать долгой и сытой
В республике резко вырос объём выданных ломбардами займов
Стоимость работ превысит три миллиарда рублей
Стало известно, кому в республике готовы платить от 150 тысяч рублей и выше
Экономика, 22.01.2023
По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, он не будет иметь срока годности
Экономика, 20.01.2023
Специалисты рассказали, как за год изменились цены в республике