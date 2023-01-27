Масштабные работы будут продолжены в ряде районов республики
В 2023 году в Бурятии планируется отремонтировать 144 км региональных и местных дорог. Из них около 120 км будет отремонтировано по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Масштабные работы будут продолжены в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Бичурском, Еравнинском, Закаменском, Селенгинском и других районах, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
В Кабанском районе начнётся ремонт трёх километров от федеральной трассы «Байкал» к селу Посольское, продолжится ремонт участка между Оймуром и Дуланом.
В Муйском районе планируют приступить к ремонту участка региональной дороги с 340 по 355 км, расположенным между Северомуйском и Таксимо.
В Заиграевском районе продолжат ремонт пяти километров от Новоильинска в сторону села Горхон.
Более 100 км будут ремонтировать в 2023 году на региональной дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита: с 16 км через Эрхирик и далее до 58 км, участок от отворота к селу Амгаланта до села Поперечное (200-234 км) и участок с 357 по 387 км.
Также продолжат работы на региональной дороге в сторону Закаменска – с 0 по 60 км и с 260 км от села Цакир до перевала Юхта.
- В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведём ремонт местных дорог общей протяжённостью около 30 км в границах агломерации, куда входят Заиграевский, Иволгинский, Прибайкальский, Тарбагатайский районы и город Улан-Удэ, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Одним из масштабных объектов нацпроекта остаётся строительство третьего моста через Уду в Улан-Удэ. В 2023 году планируется начать укладку асфальта, то есть начнётся благоустройство от улицы Сахьяновой в сторону правого берега.
В Бурятии отремонтируют 120 км дорог по нацпроекту
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