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Число вакансий для китаистов на Дальнем Востоке растёт

Число вакансий для китаистов на Дальнем Востоке растёт
Экономика,  Фото:pixabay.com
Сейчас широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка

В разгар празднования китайского нового года, который начался 22 января и продлится до 5 февраля 2023 года, эксперты hh.ru решили узнать, как изменился спрос на специалистов со знанием китайского языка, в каких сферах востребованы кандидаты и какие зарплаты им предлагают прямо сейчас.

По мере расширения внешнеэкономических связей с Китаем число предложений о работе для специалистов со знанием китайского на российском рынке труда прирастало год к году уже не одно десятилетие. Исключением стал 2020-ый, когда работодатели по объективным причинам (отсутствие возможности развивать рынок в связи с закрытием границ с КНР и проч.) разместили на 59% меньше предложений, чем годом ранее. В период активного восстановления рынка в 2021 российские компании опубликовали уже 4,5 тысяч вакансий для китаистов.

В 2022 году потребность в специалистах со знанием китайского выросла на 70% (7,6 тысяч таких вакансий) по сравнению с 2021 годом, и превысила показатели допандемийного периода более чем на 45%.

- Сейчас широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, прежде всего, со знанием китайского языка и умеющие работать в условиях параллельного импорта. По объёму открытых вакансий этой зимой работники сферы транспорта и логистики входят в пятёрку лидеров, а конкуренция составляет два человека на место, – комментирует Наталья Данина, руководитель направления по клиентской эффективности hh.ru.

Самая высокая потребность в китаистах наблюдалась в Москве (около 3500 вакансий и 45% всех предложений в России) и Санкт-Петербурге (более 900 вакансий, 12%). В пятерку лидеров также вошли Приморский край (около 400 вакансий, 5%), Новосибирская (более 330 предложений, 4,4%) и Московская область (около 280 вакансий, 3,6%).

На Дальнем Востоке спрос на специалистов со знанием китайского в 2022 году (по сравнению с 2021 годом) вырос на 49%. Среди регионов по числу предложений работодателей на первом месте оказался Приморский край, почти половина дальневосточных вакансий для китаистов размещена именно здесь (47%). Второе место занимает Амурская область (22% вакансий). Хабаровский край оказался на третьем месте (15%). Менее 1% таких предложений разместили работодатели Еврейской АО и Республики Саха (Якутия).


При этом среди городов с большим числом вакансий для китаистов на первом месте оказался Владивосток. При этом Хабаровск занял второе место, опередив Благовещенск, который оказался третьим по числу предложений, несмотря на второе место Амурской области среди регионов ДФО. В пятёрку лидеров по количеству вакансий для специалистов со знанием китайского языка также вошли Чита и Улан-Удэ.


Чаще всего работодатели Дальнего Востока ищут кандидатов из сферы «Транспорт и логистика» (25%), «Продажи» (23%), «Административный персонал» (16%) «Производство, сельское хозяйство» (9,5%) и «Закупки» (9%). В 60% случаев для трудоустройства кандидатам требуется стаж от 1 до 3 лет, 24% – от 3 до 6 лет. Для соискателей без опыта предназначено только 14%, ещё реже – с опытом работы более 6 лет (2%). 87% процентов работодателей предлагают работу на полный день, а 9% – удаленный формат работы.

Средний уровень предлагаемой заработной платы для «китаистов» в 2022 году в России составил 79 790 руб. На Дальнем Востоке – 74 530 руб. Выше всего оплата труда у специалистов со знанием китайского из Сахалинской области (83 000 руб.), Приморья (80 438 руб.) и Хабаровского края (74 043 руб.).



работа китайский язык

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