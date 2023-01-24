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В Бурятии военные провели боевые стрельбы из ПТУР «Фагот»

В Бурятии военные провели боевые стрельбы из ПТУР «Фагот»
Экономика, 
Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника

На специализированном полигоне «Сосновый бор» в Бурятии с военнослужащими по контракту состоялись боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) «Фагот».

- Войсковое стрельбище оснащено современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой. Военнослужащие-танкисты после завершения освоения курса по огневой подготовке и изучению основ стрельбы из крупнокалиберных танковых пулеметов, приступили к изучению основ и правил стрельбы из противотанковых ракетных комплексов «Фагот», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

 
В ходе занятий военнослужащие выполнили нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций и выполнению боевой стрельбы.

На занятиях из комплексов ПТУР военнослужащие вели огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.

- Стоит отметить, что условия выполнения упражнений постоянно усложнялось, в частности, сокращалось время появления целей, увеличение расстояния до них и скорость их движения. Все занятия с военнослужащими проходят под руководством инструкторов с боевым опытом и при строгом соблюдении требований безопасности, - отметили в пресс-службе ВВО.

военнослужащие Восточный военный округ

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