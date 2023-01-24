В Бурятии промышленность дала прирост почти 10%

Глава Бурятии Алексей Цыденов представил итоги социально-экономического развития региона за прошедший год Юрию Трутневу
Темпы экономического роста в Бурятии показали положительную динамику даже в условиях санкционных ограничений. Предприятия промышленности обеспечили прирост на 9,9 %, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Глава Бурятии Алексей Цыденов представил итоги социально-экономического развития региона за прошедший год заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу.
В рейтинге субъектов по темпам роста промышленности Бурятия на втором месте в ДФО и на восьмом месте в России.
Строительная отрасль также завершила год с превышением среднероссийских показателей: объёмы работ за 11 месяцев прошлого года практически на 44 % выше уровня 2021 года.
Собственные доходы бюджета выросли на 19 %. Объём инвестиций за десять месяцев вырос на 53 %. По темпам роста инвестиций Бурятия заняла первое место в ДФО и четвёртое место по России.
- Крупный проект по строительству Озёрного ГОКа на базе месторождения полиметаллических руд к концу года планирует ввод в эксплуатацию комбината, который обеспечит дополнительно 1300 новых рабочих мест для экономики региона. Необходимо строительство ещё 90,5 км дорог на общую сумму 3 млрд рублей от отворота с основной дороги до самого ГОКа. Учитывая значимость указанного проекта, мы попросили рассмотреть возможность обеспечения строительства дорожной инфраструктуры, – сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В полном объёме продолжают реализацию государственные программы развития. В рамках 12 нацпроектов реализуются 48 региональных проектов. В текущем году объём финансирования по национальным проектам составит 23,2 млрд рублей.
Кроме того, в 2022 году больше миллиарда рублей республика получила в рамках президентской дальневосточной «единой субсидии». Более 80% средств направлены на благоустройство 247 дворовых территорий в рамках проекта «1000 дворов». Кроме того, приобретено 10 машин скорой медицинской помощи, 14 автобусов, блочно-модульная котельная, два здания: для техникума и центра психологической помощи детям. В прошлом году были открыты два крупных объекта, построенных за счёт средств президентской дальневосточной «Единой субсидии» – это региональный центр единоборств и Центр ядерной медицины.
В прошлом году Бурятия в числе 19 регионов России приступила к реализации проекта по строительству модульных гостиниц. На эти цели республика получила 300 млн рублей из резервного фонда правительства России, и 342 млн рублей вложено инвесторами.
Ещё один проект, который запущен в прошлом году, направлен на обеспечение граждан качественным и доступным по цене жильём. В феврале 2022 года в Улан-Удэ запущен домостроительный комбинат. Мощность производства – 80 тысяч квадратных метров жилья в год.
-Уже завершено строительство двух 16-этажных домов, сдача которых запланирована в текущем году. Будет введено 27 тысяч квадратных метров жилья. Преимущество индустриального строительства жилья заключается не только в возможности введения круглогодичных работ, но и значительного снижения себестоимости. Так, цена за один квадратный метр в этих домах составляет 65 тысяч рублей, при средней стоимости квадрата на первичке 84 тысячи рублей, – рассказал Алексей Цыденов.
Обсуждалась поддержка туристической сферы. Заслушав предложение Алексея Цыденова об использовании быстровозводимых конструкций для создания объектов туристической инфраструктуры, Юрий Трутнев дал поручение проработать данный вопрос Минвостокразвития России совместно с регионом.
Глава республики рассказал об инициативах, которые приняты регионом в условиях введённых санкций для поддержки жителей. Так, для недопущения роста стоимости за проезд в общественном транспорте оказана прямая поддержка перевозчикам в размере 1 тыс. рублей за каждый отработанный день. На эти цели направили 52,4 млн рублей.
33 млн рублей из республиканского бюджета выделено на поддержку хлебопекарных предприятий. Ещё один вариант поддержки личных подсобных хозяйств – это совместный проект правительства Республики Бурятия и АО «Улан-Удэнская птицефабрика». В рамках проекта предприятие выделяет населению кур- несушек по льготной цене 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 рублей. В целом на поддержку бизнеса в условиях санкций в рамках реализации федеральных и региональных мер в республике направлено около 12 млрд рублей.
На совещании главы дальневосточных регионов подняли вопрос по модернизации энергетической инфраструктуры. Дано поручение субъектам РФ совместно с Минэнерго РФ и АО «СО ЕЭС» в рамках рабочей группы проработать предложения регионов по перспективным и находящимся в стадии реализации инвестиционным проектам на территории Бурятии и Забайкальского края и по итогам работы АО «СО ЕЭС» и Минэнерго России сформировать необходимые технические решения и учесть в СиПР ЕЭС.
В Бурятии промышленность дала прирост почти 10%
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 24.01.2023
Глава Бурятии Алексей Цыденов представил итоги социально-экономического развития региона за прошедший год Юрию Трутневу
Экономика, 24.01.2023
Больше всего вакансий в разделе «Сельское хозяйство»
К 2027 году жизнь в республике мечтают сделать долгой и сытой
В республике резко вырос объём выданных ломбардами займов
Стоимость работ превысит три миллиарда рублей
Стало известно, кому в республике готовы платить от 150 тысяч рублей и выше
Экономика, 22.01.2023
По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова, он не будет иметь срока годности
Экономика, 20.01.2023
Показатель достиг 2,7 миллиардов долларов за 2022 год
Экономика, 20.01.2023
В сравнении с прошлым годом детей родилось меньше на полторы тысячи
На ней будут принимать сжиженный природный газ до 15-20 тысяч кубометров в час и перерабатывать в обычный
Там обещают построить отели, пешеходные дорожки, глэмпинги
Работы должны завершить к концу года
Всего в ДФО восстановлены права свыше 24 тысяч работников
Экономика, 18.01.2023
Сотрудники электростанции рассказали, что можно успеть сделать за один выработанный киловатт в час
Экономика, 18.01.2023
Это планируется сделать по программе комплексного развития территорий