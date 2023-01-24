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Глава Бурятии утвердил перечень общественных работ для безработных

Глава Бурятии утвердил перечень общественных работ для безработных
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего вакансий в разделе «Сельское хозяйство»

Перечень общественных работ на 2023 год для дополнительной социальной поддержки безработных и ищущих работу граждан утверждён в Бурятии. Соответствующее постановление подписал глава Алексей Цыденов,

В 2023 году в список включено 179 видов работ. Больше всего вакансий в разделе «Сельское хозяйство» - 29 наименований. В сферах «Строительство» и «Дорожное строительство» - 27 наименований, «Лесное хозяйство» - 11, в «Промышленности» - 7. Остальные общественные работы распределены в таких сферах, как торговля, транспорт и связь, бытовое обслуживание, общественное питание, образование, культура, искусство, наука, спорт, здравоохранение, ЖКХ.

В прочих видах общественных работ - 25 предложений. В их числе, например, работа няней на дому, работа экскурсоводом, распространение рекламы и печатных изданий, организация и проведение встреч с ветеранами для патриотического воспитания молодёжи, обновление мемориальных табличек и прочее.

- Для безработных граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации, общественные работы – это временное решение проблемы занятости. Нередко временное рабочее место становится постоянным для граждан, хорошо зарекомендовавших себя перед работодателем, - отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Ежегодно служба занятости Бурятии трудоустраивает на общественные работы порядка двух тысяч безработных граждан. Работодатели, желающие принять участие в организации общественных работ, могут обратиться в центры занятости населения по месту нахождения. Интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 88002016081.

В тесном сотрудничестве с органами службы занятости в организации общественных работ участвуют администрации муниципальных образований, медицинские учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, предприятия и организации республики.

В период временного трудоустройства безработных граждан за ними сохраняется право на получение пособия по безработице и оказывается материальная поддержка. Работодатель выплачивает заработную плату не менее минимального размера оплаты труда за фактически отработанное время.
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