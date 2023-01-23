Стоимость работ превысит три миллиарда рублей
На Байкале в Бурятии построят ещё одни очистные сооружения. Реконструкция очистных начнётся весной 2023 года в городе Северобайкальск.
На сегодня проект уже готов, он получил положительное заключение государственной экспертизы. Это будут третьи по счёту очистные сооружения, которые построят в Бурятии по поручению президента России Владимира Путина, сообщили в минстрое республики.
Сейчас администрация Северобайкальска готовит всю необходимую документацию для проведения аукциона по выбору подрядной организации на реконструкцию. Мощность очистных сооружений составит 5 тыс. куб. м/сут.
Стоимость реконструкции – 3 миллиарда 267 миллионов рублей.
- Действующие очистные в Северобайкальске имеют низкую эффективность очистки сточных вод практически по всем показателям загрязнений, так как большая часть оборудования изношена и выведена из эксплуатации, также, как и некоторые производственные здания и сооружения в целом. В связи с этим было решено провести реконструкцию, чтобы объект соответствовал всем современным требованиям. После проведённой реконструкции очистные улучшат экологическую ситуацию и обеспечат полную очистку стоков, попадающих в озеро Байкал, - прокомментировал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Отметим, многие очистные сооружения в районах Бурятии не соответствуют показателям 83-го приказа Минприроды России, так как они были построены в 70-80 годы прошлого века.
- В связи с этим минстрой Бурятии направлял заявку в федеральные органы на строительство и реконструкцию очистных. После чего президент России Владимир Путин дал поручение о выделении денег на строительство 21 объекта, - напомнил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Первые очистные уже построены. Они находятся в селе Выдрино Кабанского района. Кроме этого, сейчас идёт реконструкция правобережных очистных в Улан-Удэ.
Также идёт разработка проектных документаций на ещё 17 очистных.
Кроме того, уже получено положительное заключение на проект очистных в Баргузине, а также ещё три проекта находятся в высокой степени готовности. Это проекты очистных в Усть- Баргузине, Наушках и Бичуре. По этим объектам заявка на финансирование строительства будет подана на 2024 год.
На Байкале в Бурятии построят ещё одни очистные сооружения
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