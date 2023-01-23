23 января

22 января

Популярное

В Бурятии представили самые «дорогие» вакансии января

В Бурятии представили самые «дорогие» вакансии января
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, кому в республике готовы платить от 150 тысяч рублей и выше

В начале 2023 года наибольшее число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей и выше в Бурятии разместили работодатели из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» - 29% предложений о работе с высоким доходом. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.

На втором месте по числу «дорогих» вакансий стоит добывающая отрасль (9% предложений о работе за последнее время). На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в Бурятии находятся работодатели из сферы перевозки, логистика, ВЭД (7% «дорогих» вакансий в отрасли).

Сложнее всего найти работу с высокой зарплатой в регионе в январе этого года в сфере продуктов питания и телекоммуникаций – менее 1% высокооплачиваемых вакансий за последнее время.

Согласно недавнему опросу работодателей, 41% компаний намерены увеличить оклады сотрудников в 2023, в 46% – оставить без изменений, и только в 3% – уменьшить. Еще 10% работодателей пока не определились.

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Бурятии:

1. Инженер-металловед, от 250 000 руб. до вычета налогов,
2. Агент по продаже недвижимости в Дубае, от 250 000 руб. на руки,
3. Машинист буровой установки горизонтального бурения, от 230 000 руб. до вычета налогов,
4. Руководитель строительного участка, от 200 000 руб. на руки,
5. Менеджер по лизингу, от 200 000 руб. на руки,
6. Водитель самосвала БелАЗ, от 180 000 руб. на руки,
7. Машинист автокрана, от 180 000 руб. на руки,
8. Главный геолог (россыпное золото), от 170 000 до 250 000 руб. на руки,
9. Руководитель розничной сети, от 170 000 руб. на руки,
10. Шеф-повар, от 120 000 до 300 000 руб. на руки, 
работа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии представили самые «дорогие» вакансии января
В Бурятии представили самые «дорогие» вакансии января
Экономика, 23.01.2023
Стало известно, кому в республике готовы платить от 150 тысяч рублей и выше
В Бурятии подорожали макароны, школьные тетради и путешествия в Египет
В Бурятии подорожали макароны, школьные тетради и путешествия в Египет
Экономика, 20.01.2023
Специалисты рассказали, как за год изменились цены в республике
Товарооборот между Монголией и Россией поставил исторический рекорд
Товарооборот между Монголией и Россией поставил исторический рекорд
Экономика, 20.01.2023
Показатель достиг 2,7 миллиардов долларов за 2022 год
Рождаемость в Иркутской области в 2022-м оказалось самой низкой за 11 лет
Рождаемость в Иркутской области в 2022-м оказалось самой низкой за 11 лет
Экономика, 20.01.2023
В сравнении с прошлым годом детей родилось меньше на полторы тысячи
В Чите построят площадку приёма и «распаковки» сжиженного природного газа
В Чите построят площадку приёма и «распаковки» сжиженного природного газа
Экономика, 19.01.2023
На ней будут принимать сжиженный природный газ до 15-20 тысяч кубометров в час и перерабатывать в обычный
В Бурятии на Южном Байкале планируют создать точку притяжения туристов
В Бурятии на Южном Байкале планируют создать точку притяжения туристов
Экономика, 19.01.2023
Там обещают построить отели, пешеходные дорожки, глэмпинги
В Бурятии дом культуры отремонтируют за 113 млн
В Бурятии дом культуры отремонтируют за 113 млн
Экономика, 19.01.2023
Работы должны завершить к концу года
В Бурятии прокуратура помогла вернуть 99 млн рублей долгов по зарплате
В Бурятии прокуратура помогла вернуть 99 млн рублей долгов по зарплате
Экономика, 19.01.2023
Всего в ДФО восстановлены права свыше 24 тысяч работников
На Гусиноозёрской ГРЭС зафиксировано знаменательное событие
На Гусиноозёрской ГРЭС зафиксировано знаменательное событие
Экономика, 18.01.2023
Сотрудники электростанции рассказали, что можно успеть сделать за один выработанный киловатт в час
Частный сектор в Чите застроят современными жилкомплексами
Частный сектор в Чите застроят современными жилкомплексами
Экономика, 18.01.2023
Это планируется сделать по программе комплексного развития территорий
В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита
В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита
Экономика, 18.01.2023
Это одна из самых загруженных дорог на северо-востоке республики
Товарооборот России и Китая вырос ещё на треть
Товарооборот России и Китая вырос ещё на треть
Экономика, 17.01.2023
Таможня КНР подвела итоги товарооборота между Россией и Китаем за 2022 год
Население Китая впервые начало сокращаться за последние 60 лет
Население Китая впервые начало сокращаться за последние 60 лет
Экономика, 17.01.2023
Число жителей сократилось на 850 тысяч человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^