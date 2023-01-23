В Бурятии представили самые «дорогие» вакансии января

Стало известно, кому в республике готовы платить от 150 тысяч рублей и выше



В начале 2023 года наибольшее число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 150 тысяч рублей и выше в Бурятии разместили работодатели из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» - 29% предложений о работе с высоким доходом. Об этом сообщается в исследовании hh.ru.



На втором месте по числу «дорогих» вакансий стоит добывающая отрасль (9% предложений о работе за последнее время). На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в Бурятии находятся работодатели из сферы перевозки, логистика, ВЭД (7% «дорогих» вакансий в отрасли).



Сложнее всего найти работу с высокой зарплатой в регионе в январе этого года в сфере продуктов питания и телекоммуникаций – менее 1% высокооплачиваемых вакансий за последнее время.



Согласно недавнему опросу работодателей, 41% компаний намерены увеличить оклады сотрудников в 2023, в 46% – оставить без изменений, и только в 3% – уменьшить. Еще 10% работодателей пока не определились.



Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Бурятии:



1. Инженер-металловед, от 250 000 руб. до вычета налогов,

2. Агент по продаже недвижимости в Дубае, от 250 000 руб. на руки,

3. Машинист буровой установки горизонтального бурения, от 230 000 руб. до вычета налогов,

4. Руководитель строительного участка, от 200 000 руб. на руки,

5. Менеджер по лизингу, от 200 000 руб. на руки,

6. Водитель самосвала БелАЗ, от 180 000 руб. на руки,

7. Машинист автокрана, от 180 000 руб. на руки,

8. Главный геолог (россыпное золото), от 170 000 до 250 000 руб. на руки,

9. Руководитель розничной сети, от 170 000 руб. на руки,

10. Шеф-повар, от 120 000 до 300 000 руб. на руки,

