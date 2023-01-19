В Бурятии прокуратура помогла вернуть 99 млн рублей долгов по зарплате

Всего в ДФО восстановлены права свыше 24 тысяч работников
Органы прокуратуры на Дальнем Востоке принимают меры к защите прав граждан на своевременную оплату труда, сообщает управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.
Благодаря сотрудникам прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе восстановлены права свыше 24 тысяч граждан. По мерам прокурорского реагирования погашена задолженность по оплате труда в размере 1 млрд. 909 млн руб. Из них:
476 млн руб. – в Амурской области,
366 млн руб. – в Сахалинской области,
353 млн руб. – в Хабаровском крае,
293 млн руб. – в Республике Саха (Якутия),
135,6 млн руб. – в Забайкальском крае,
98,6 млн руб. – в Республике Бурятия,
69 млн руб. – в Приморском крае,
44 млн руб. – в Магаданской области,
35,2 млн руб. – в Камчатском крае,
16,3 млн руб. – в Еврейской автономной области,
2,7 млн руб. – в Чукотском автономном округе.
Сложная ситуация в сфере оплаты труда сохраняется в двух регионах округа, где сформировано 62 % (243 млн. руб. из 391 млн. руб.) от общей суммы задолженности: Хабаровский край – 131 млн. руб. и Приморский край – 111 млн. руб.
Снижение уровня задолженности по оплате труда произошло во всех регионах округа, за исключением Сахалинской области (+15,9 млн. руб.) и Еврейской автономной области (+1,8 млн. руб.).
За нарушение сроков выплаты заработной платы к административной и дисциплинарной ответственности привлечено почти 3 тысячи работодателей и иных виновных должностных лиц. Возбуждено и расследуется 71 уголовное дело.
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