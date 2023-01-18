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7 из 10 компаний Улан-Удэ повышали зарплаты за последний год

7 из 10 компаний Улан-Удэ повышали зарплаты за последний год
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Таковы данные опроса

Согласно проведённому исследованию портала SuperJob, 7 из 10 компаний Улан-Удэ индексировали зарплаты своему штату в течение последнего года.

- Менее чем полгода назад проводили индексацию зарплат сотрудников в 37% компаний Улан-Удэ. Каждый третий работодатель (32%) делал это 6-12 месяцев назад, - говорится в исследовании SuperJob.

Каждый второй горожанин (47%), получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5-10%, почти у каждого третьего (31%) зарплата выросла менее чем на 5%.

Увеличение оклада на 11-25% отметил каждый десятый (10%), на 26—50% — только 3%. Таким образом, в прошлом году почти половина горожан получила повышение зарплаты от 5 до 10 процентов.
заработная плата

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