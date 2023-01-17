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Население Китая впервые начало сокращаться за последние 60 лет

Население Китая впервые начало сокращаться за последние 60 лет
Экономика,  Фото:pixabay.com
Число жителей сократилось на 850 тысяч человек

Население КНР в 2022 году начало сокращаться впервые со времен массового голода в стране с 1959 по 1961 год. Согласно опубликованному во вторник докладу Государственного статистического управления КНР, к концу 2022 года население сократилось до 1,411 млрд человек. Это на 850 тыс. меньше по сравнению с 2021-м, сообщает ТАСС.

«К концу 2022 года население составило 1 411 750 000 человек, снизившись на 850 тыс. по сравнению с концом 2021 года. В 2022 году число новорожденных составило 9,56 млн, количество смертей достигло 10,41 млн», - сказано в документе.

Отметим, что численность мужского населения к концу прошлого года в Китае составила 722,06 млн, женского - 689,69 млн. 
Китай

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