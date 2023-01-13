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В Бурятии на строительство новых соцобъектов потратят 7 миллиардов

В Бурятии на строительство новых соцобъектов потратят 7 миллиардов
Экономика,  Фото:минстрой Бурятии
До конца года возведут 33 социальных объекта

7 миллиардов рублей будет направлено в 2023 году на строительство социальных объектов в Бурятии.

В целом в республике в этом году будет идти строительство 44 социально значимых объектов. Из них 33 планируется ввести в эксплуатацию. Работы на 11 объектах будут завершены в следующем году.

- В этом году республику ждёт масштабное обновление образовательной инфраструктуры. В 2023 году будут строиться 19 детских садов, 12 школ. В целом в республике будет создано ещё около 3 тысяч мест в детских садах и более 2 тысяч мест в школах, - сообщил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2022 год выдался очень успешным для строительной отрасли Бурятии. Был построен и запущено в эксплуатацию ряд социальных объектов – школ, садов, медицинских амбулаторий, спортивных стадионов, дорог. В том числе были построены новые дома для переселенцев из аварийного жилья и достроены дома для пострадавших дольщиков.

- В этом году будет осуществляться строительство театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ, дом культуры в Кяхте, центр культурного развития в Бабушкине, а также мы приступаем долгожданному строительству театра «Байкал» в столице Бурятии. Продолжится строительство и медицинских учреждений. Мы приступаем к строительству поликлиник в Еравнинском и Кабанском районах, - уточнил Евгений Луковников.
строительство

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