В Чите построят жилые комплексы на полмиллиарда рублей

Их оснастят социальными объектами и транспортной инфраструктурой



В столице Забайкалья построят три жилых комплекса на полмиллиарда рублей. Об этом рассказала глава министерства финансов края Вера Антропова во время интервью на телеканале Россия-24 ГТРК «Чита».



- В 2022 году мы направили 500 миллионов рублей на строительство трёх новых жилых комплексов: это «Ёлки», «Хороший» и «Романовский». Это большие застройки для нашего населения, полностью благоустроенные, оснащённые всеми социальными объектами и транспортной инфраструктурой. Считаю, что для нашего населения и развития города это основополагающий момент, - заявила министр.



Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, также Вера Антропова положительно оценила реализацию инфраструктурных проектов в 2022 году. Она отметила, что в этом году впервые удалось оказать господдержку в размере 700 миллионов рублей на реализацию инфраструктурных проектов по развитию собственного производства строительных материалов.



- Речь о новых предприятиях, которые будут заниматься производством на нашей территории. Это поспособствует и дальнейшему строительству, и удешевлению материалов, - подвела итог глава министерства финансов.

