29 декабря

28 декабря

Популярное

В Чите построят жилые комплексы на полмиллиарда рублей

В Чите построят жилые комплексы на полмиллиарда рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Их оснастят социальными объектами и транспортной инфраструктурой

В столице Забайкалья построят три жилых комплекса на полмиллиарда рублей. Об этом рассказала глава министерства финансов края Вера Антропова во время интервью на телеканале Россия-24 ГТРК «Чита».

- В 2022 году мы направили 500 миллионов рублей на строительство трёх новых жилых комплексов: это «Ёлки», «Хороший» и «Романовский». Это большие застройки для нашего населения, полностью благоустроенные, оснащённые всеми социальными объектами и транспортной инфраструктурой. Считаю, что для нашего населения и развития города это основополагающий момент, - заявила министр.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, также Вера Антропова положительно оценила реализацию инфраструктурных проектов в 2022 году. Она отметила, что в этом году впервые удалось оказать господдержку в размере 700 миллионов рублей на реализацию инфраструктурных проектов по развитию собственного производства строительных материалов.

- Речь о новых предприятиях, которые будут заниматься производством на нашей территории. Это поспособствует и дальнейшему строительству, и удешевлению материалов, - подвела итог глава министерства финансов.
Чита Забайкальский край строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите построят жилые комплексы на полмиллиарда рублей
В Чите построят жилые комплексы на полмиллиарда рублей
Экономика, 29.12.2022
Их оснастят социальными объектами и транспортной инфраструктурой
В ТОР «Забайкалье» построят горно-металлургический комбинат
В ТОР «Забайкалье» построят горно-металлургический комбинат
Экономика, 29.12.2022
Новый резидент вложит в проект более 70 млрд рублей
В Бурятии за год подорожали «Оливье» и «Селёдка под шубой»
В Бурятии за год подорожали «Оливье» и «Селёдка под шубой»
Экономика, 29.12.2022
Цены на ингредиенты для этих салатов подскочили более на 6%
В Бурятии частный сектор будут переводить на электроотопление поэтапно
В Бурятии частный сектор будут переводить на электроотопление поэтапно
Экономика, 29.12.2022
Поддержку окажет министерство энергетики России
В Бурятии на Байкале планируют построить отель с яхт-клубом
В Бурятии на Байкале планируют построить отель с яхт-клубом
Экономика, 29.12.2022
Экспертный совет одобрил бизнес-план отеля на Байкале стоимостью почти 1,5 млрд
В столице Бурятии за год ощутимо подорожали съёмные квартиры
В столице Бурятии за год ощутимо подорожали съёмные квартиры
Экономика, 29.12.2022
Больше всего в Улан-Удэ «подскочили» цены на двушки
Промышленный вылов омуля в Бурятии возобновится через два года
Промышленный вылов омуля в Бурятии возобновится через два года
Экономика, 28.12.2022
А уже в 2023-м в республике разрешат любительскую рыбалку
Бурятстат: Средняя зарплата в Бурятии возросла до 50 762 рублей
Бурятстат: Средняя зарплата в Бурятии возросла до 50 762 рублей
Экономика, 28.12.2022
За месяц, по данным органа статистики, она увеличилась ещё на 250
В Бурятии за год появился 2551 новый дом
В Бурятии за год появился 2551 новый дом
Экономика, 28.12.2022
Активнее всего застраиваются Улан-Удэ и пригородные районы
В Бурятии утвердили новый прожиточный минимум
В Бурятии утвердили новый прожиточный минимум
Экономика, 28.12.2022
В 2023 году он увеличится до 15 669 рублей

В Забайкальске обновили железнодорожную станцию
В Забайкальске обновили железнодорожную станцию
Экономика, 27.12.2022
Была увеличена ёмкость станции по китайской колее
В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа
В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа
Экономика, 27.12.2022
Работы запланированы на территории Ковыктинского месторождения
В Бурятии появится региональный представитель фонда «Сколково»
В Бурятии появится региональный представитель фонда «Сколково»
Экономика, 27.12.2022
Сейчас ведётся работа по согласованию кандидатуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^