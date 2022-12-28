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В 2023-м жители Дальнего Востока планируют уделять работе ещё больше времени

В 2023-м жители Дальнего Востока планируют уделять работе ещё больше времени
Экономика,  Фото:pixabay.com
Семья оказалась на втором месте

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей дальневосточных регионов и выяснила, каковы их ключевые приоритеты на 2023 год. Исследования показывают, что большинство респондентов с Дальнего Востока (69%, годом ранее – 57%) в будущем году сфокусируются на работе и карьере.

Семья при этом оказалась на втором месте (46%, годом ранее – 45% и это было третьим по-популярности приоритетом для жителей всех регионов ДФО). В 2022 году тройку лидеров замыкает здоровье (33%).

Далее идут спорт (20%), хобби (18%) и друзья (6%). Больший приоритет работе отдают жители до 24 лет (82%), наименьший – от 55 лет, уделять большее внимание семье в 2023 году планируют опрошенные в возрасте 35 – 44 лет, а здоровью – 25 – 34 года (39%).

Чаще всего карьеру ставят на первое место студенты и ИТ-специалисты (по 80%), тогда как специалисты в области добычи сырья (58%), закупок, производства и сельского хозяйства (по 48%) больше фокусируются на семье. Представители профобласти туризм, а также работники искусства и массмедиа будут больше других (31% и 30% соответственно) уделять время своим хобби, работники банков и высший менеджмент – спорту (25% и 23% соответственно).

Карьера также станет главным приоритетом в будущем году для жителей Северо-Западного и Центрального федерального округа (74% и 70% соответственно). Больше внимания семье планируют уделять респонденты с Урала (47%) и Дальнего Востока (46%).

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