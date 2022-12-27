27 декабря

26 декабря

Популярное

В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа

В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа
Экономика,  Фото:правительство Иркутской области
Работы запланированы на территории Ковыктинского месторождения

Соглашение о развитии производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного газа на территории Иркутской области заключили областное правительство и ООО «Газпром СПГ технологии».

– Проект по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного газа на территории Иркутской области, добываемого на Ковыктинском месторождении, стратегически важен для социально-экономического развития региона. Подписание соглашения – важный шаг на пути дальнейшего сотрудничества между правительством Иркутской области и ООО «Газпром СПГ технологии», – сказал губернатор Игорь Кобзев.

В частности, документ предусматривает строительство на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения линии по производству сжиженного природного газа мощностью 0.75 тонны в час.

Вторым этапом компания «Газпром СПГ технологии» планирует построить комплекс по производству сжиженного природного газа. Мощность этого объекта составит 3 тонны в час. Проект намерены реализовать к началу 2025 года. Ориентировочный объем инвестиций составит 3 млрд рублей, планируется создать не менее 80 новых рабочих мест.

Основным каналом сбыта сжиженного природного газа станет транспортная отрасль, также прорабатывается возможность автономной газификации котельных Иркутской области, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Справка:

21 декабря 2022 года состоялся запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения и участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыкты до Чаяндинского месторождения (Якутия). Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее на Востоке России по запасам газа. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи. По размеру извлекаемых запасов относится к категории уникальных: 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн тонн газового конденсата.

сжиженный газ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа
В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа
Экономика, 27.12.2022
Работы запланированы на территории Ковыктинского месторождения
В Бурятии появится региональный представитель фонда «Сколково»
В Бурятии появится региональный представитель фонда «Сколково»
Экономика, 27.12.2022
Сейчас ведётся работа по согласованию кандидатуры
В столице Бурятии за год меньше всего подорожали квартиры в новостройках
В столице Бурятии за год меньше всего подорожали квартиры в новостройках
Экономика, 26.12.2022
Цена квадрата на первичке достигла 91 с половиной тысячу рублей
В Улан-Удэ вновь заговорили о зарплатах строителей третьего моста
В Улан-Удэ вновь заговорили о зарплатах строителей третьего моста
Экономика, 26.12.2022
С ними пообещали рассчитаться до конца недели
Через Бурятию в Монголию провезли 7 тонн рыбных консервов
Через Бурятию в Монголию провезли 7 тонн рыбных консервов
Экономика, 26.12.2022
За неделю в Наушках досмотрено более 600 тонн продукции
В Бурятии задолженность по зарплате перевалила за миллион рублей
В Бурятии задолженность по зарплате перевалила за миллион рублей
Экономика, 26.12.2022
Она образовалась из-за отсутствия собственных средств

В Улан-Удэ заметно подорожали квартиры на вторичке
В Улан-Удэ заметно подорожали квартиры на вторичке
Экономика, 23.12.2022
С начала года цены на них взлетели на 20,6%
Частные дома в Бурятии за год подорожали на 18%
Частные дома в Бурятии за год подорожали на 18%
Экономика, 22.12.2022
Такое жильё обойдётся жителям республики почти в 4 миллиона
Стало известно, сколько туристов посетило Тункинскую долину
Стало известно, сколько туристов посетило Тункинскую долину
Экономика, 22.12.2022
Об этом сообщил глава Тункинского района Чингис Маншеев
В Бурятии вырастут зарплаты бюджетников
В Бурятии вырастут зарплаты бюджетников
Экономика, 22.12.2022
За два года они в среднем увеличатся на 30%
С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платёж
С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платёж
Экономика, 22.12.2022
По задумке, новая форма учёта платежей должна сэкономить время и ресурсы
Бурятстат: Сотрудники малых предприятий получают по 37 тысяч в месяц
Бурятстат: Сотрудники малых предприятий получают по 37 тысяч в месяц
Экономика, 21.12.2022
Самая высокая зарплата оказалась в организациях здравоохранения и соцуслуг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^