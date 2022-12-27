Работы запланированы на территории Ковыктинского месторождения
Соглашение о развитии производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного газа на территории Иркутской области заключили областное правительство и ООО «Газпром СПГ технологии».
– Проект по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного газа на территории Иркутской области, добываемого на Ковыктинском месторождении, стратегически важен для социально-экономического развития региона. Подписание соглашения – важный шаг на пути дальнейшего сотрудничества между правительством Иркутской области и ООО «Газпром СПГ технологии», – сказал губернатор Игорь Кобзев.
В частности, документ предусматривает строительство на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения линии по производству сжиженного природного газа мощностью 0.75 тонны в час.
Вторым этапом компания «Газпром СПГ технологии» планирует построить комплекс по производству сжиженного природного газа. Мощность этого объекта составит 3 тонны в час. Проект намерены реализовать к началу 2025 года. Ориентировочный объем инвестиций составит 3 млрд рублей, планируется создать не менее 80 новых рабочих мест.
Основным каналом сбыта сжиженного природного газа станет транспортная отрасль, также прорабатывается возможность автономной газификации котельных Иркутской области, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Справка:
21 декабря 2022 года состоялся запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения и участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыкты до Чаяндинского месторождения (Якутия). Ковыктинское газоконденсатное месторождение — крупнейшее на Востоке России по запасам газа. Является базовым для формирования Иркутского центра газодобычи. По размеру извлекаемых запасов относится к категории уникальных: 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн тонн газового конденсата.
В Иркутской области построят инфраструктуру для производства сжиженного газа
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