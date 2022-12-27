В Забайкальске обновили железнодорожную станцию

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Была увеличена ёмкость станции по китайской колее



Обновлённый приёмоотправочный парк открылся 26 декабря на железнодорожной станции Забайкальск. Ввод этого объекта в эксплуатацию завершает масштабный комплекс работ первой очереди проекта развития станции.



В обновлённом парке удлинены приёмоотправочные пути колеи 1435 мм, проведена укладка 24 стрелочных переводов, построены соединительные пути с контейнерным терминалом. Общая протяжённость путей парка составляет 7,5 км.



- Станция и железнодорожный пограничный пункт пропуска Забайкальск вместе с терминалами по обработке поездопотоков представляют собой уникальный транспортный узел. Его значимость в товарообороте с КНР растёт год от года. Целевая задача развития Забайкальска состоит не только в снятии ограничений, но и создании достаточных резервов провозной и пропускной способности, – заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.



Общая протяженность путей парка составляет 7,5 км. Реализация этого этапа реконструкции позволит увеличить ёмкость станции по китайской колее 1435 мм на 310 вагонов.



- Сегодняшний ввод в эксплуатацию обновлённого приёмоотправочного парка не только позволит увеличить приём грузов с китайской стороны, но и перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32-х пар поездов, – отметил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.



Для увеличения перерабатывающей мощности контейнерного терминала, расположенного на станции Забайкальск, и освоения растущего грузопотока реализуется «сквозная» технология: за счёт удлинения путей и организации второго примыкания к станции Забайкальск на терминале появилась возможность обрабатывать поезда в двух направлениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

