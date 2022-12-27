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В Забайкальске обновили железнодорожную станцию

В Забайкальске обновили железнодорожную станцию
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Была увеличена ёмкость станции по китайской колее

Обновлённый приёмоотправочный парк открылся 26 декабря на железнодорожной станции Забайкальск. Ввод этого объекта в эксплуатацию завершает масштабный комплекс работ первой очереди проекта развития станции.

В обновлённом парке удлинены приёмоотправочные пути колеи 1435 мм, проведена укладка 24 стрелочных переводов, построены соединительные пути с контейнерным терминалом. Общая протяжённость путей парка составляет 7,5 км.

- Станция и железнодорожный пограничный пункт пропуска Забайкальск вместе с терминалами по обработке поездопотоков представляют собой уникальный транспортный узел. Его значимость в товарообороте с КНР растёт год от года. Целевая задача развития Забайкальска состоит не только в снятии ограничений, но и создании достаточных резервов провозной и пропускной способности, – заявил глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Общая протяженность путей парка составляет 7,5 км. Реализация этого этапа реконструкции позволит увеличить ёмкость станции по китайской колее 1435 мм на 310 вагонов.

- Сегодняшний ввод в эксплуатацию обновлённого приёмоотправочного парка не только позволит увеличить приём грузов с китайской стороны, но и перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32-х пар поездов, – отметил начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Для увеличения перерабатывающей мощности контейнерного терминала, расположенного на станции Забайкальск, и освоения растущего грузопотока реализуется «сквозная» технология: за счёт удлинения путей и организации второго примыкания к станции Забайкальск на терминале появилась возможность обрабатывать поезда в двух направлениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальск Забайкальский край железная дорога Китай

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