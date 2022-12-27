В Бурятии появится региональный представитель фонда «Сколково»

Экономика, Фото: фонд регионального развития Бурятии

Сейчас ведётся работа по согласованию кандидатуры



Руководство фонда регионального развития Бурятии приняло участие во встрече с представителями фонда «Сколково». Эксперты «Сколково» презентовали сервисы для технологических компаний, рассказали, каким критериям должен соответствовать проект, чтобы получить статус участника «Сколково» и ответили на вопросы участников встречи.



- Сейчас ведётся работа по согласованию кандидатуры на должность регионального представителя Фонда «Сколково» в Бурятии. С его появлением представителям технологических компаний и разработчикам будет проще участвовать в программах поддержки, - сообщили в фонде регионального развития Бурятии.



Общий бюджет грантовой поддержки программами Сколково в 2022 году составил 6,1 млрд рублей



Справка:



Фонд «Сколково» был создан в 2010 году. Фонд управляет инновационным центром «Сколково» в городе Москва. Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и внедрение на рынок новых научных разработок.



Число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода научных разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. Входит в число институтов государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

