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В Бурятии появится региональный представитель фонда «Сколково»

В Бурятии появится региональный представитель фонда «Сколково»
Экономика,  Фото:фонд регионального развития Бурятии
Сейчас ведётся работа по согласованию кандидатуры

Руководство фонда регионального развития Бурятии приняло участие во встрече с представителями фонда «Сколково». Эксперты «Сколково» презентовали сервисы для технологических компаний, рассказали, каким критериям должен соответствовать проект, чтобы получить статус участника «Сколково» и ответили на вопросы участников встречи.

- Сейчас ведётся работа по согласованию кандидатуры на должность регионального представителя Фонда «Сколково» в Бурятии. С его появлением представителям технологических компаний и разработчикам будет проще участвовать в программах поддержки, - сообщили в фонде регионального развития Бурятии.

Общий бюджет грантовой поддержки программами Сколково в 2022 году составил 6,1 млрд рублей

Справка:

Фонд «Сколково» был создан в 2010 году. Фонд управляет инновационным центром «Сколково» в городе Москва. Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и внедрение на рынок новых научных разработок.

Число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода научных разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. Входит в число институтов государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Сколково

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